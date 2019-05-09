'Sandık kurulu' mevzuatı yeniden düzenlenecek
İstanbul'da yaşanan yerel seçim sonrası itiraz süreçleriyle ortaya çıkan sandık kurullarına ilişkin aksaklıkların giderilmesi için AK Parti düğmeye bastı
|09 Mayıs 2019 08:57
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İstanbul'da yaşanan yerel seçim sonrası itiraz süreçleriyle ortaya çıkan sandık kurullarına ilişkin aksaklıkların giderilmesi için AK Parti düğmeye bastı.
Edinilen bilgiye göre, özellikle sandık kurulu listelerinin seçimden önce siyasi partilerle paylaşılması, sandık kurulu başkan ve üyelerini belirleyen ilçe ve il seçim kurullarının başkanlığını yürüten 'en kıdemli hakim' kriteri gibi kriterleri değiştirmeye yönelik seçim mevzuatında değişiklik yapılacak.
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