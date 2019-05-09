Bakan Selçuk: Nafakada 5 yıl sınırı kadınları mağdur eder
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'ömür boyu nafaka' uygulamasının, süre sınırlaması getirilerek yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi
|09 Mayıs 2019 08:55
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'ömür boyu nafaka' uygulamasının, süre sınırlaması getirilerek yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.
MHP'nin 'nafakada beş yıllık sınır' önerisini de değerlendiren Selçuk, "Kimseyi mağdur etmeyen bir sistem arayışındayız. Nafakaya beş yıllık sınır getirilmesi kadını mağdur eder. Sistemin kimseyi mağdur etmemesi gerekiyor. Bunun arayışı içindeyiz. Bu hassasiyetle yürüttüğümüz çalışma tamamlandıktan sonra teklif olarak TBMM'ye sunulacak" dedi.
Yelda GÖKDAĞ
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