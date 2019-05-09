İhsan Yavuz'la, Şahan Gökbakar arasında taklit atışması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, sosyal medyada espri konusu olan, "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu" sözlerini taklit eden komedyen Şahan Gökbakar'a, yaptığı diyet üzerinden yanıt verdi.

Yavuz, Şahan Gökbakar için Twitter hesabından, "Taklidi amma da eğlenceli olmuş ama diyete de dikkat etmek şart tabii..." dedi.

Yavuz'un diyet mesajına cevap veren Gökbakar, "Diyetimde şu sıralar tam kanunsuzluk var hakim Ali İhsan bey. Niyetimiz bozuk olmasın, en önemlisi o" dedi. Göbakar ayrıca Yavuz'un espriye açık bir siyasetçi olmasını da tebrik etti.

"Her şey çok güzel olacak" göndermesi yapan Şahan Gökbakar, Yavuz'un sosyal medyada espri konusu olan 'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu' sözlerini taklit ederek, instagram hesabından paylaşmıştı.