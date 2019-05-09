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HDP'li Belediye şehit yakınlarını işten çıkardı

Doğu ve Güneydoğu'da işçi kıyımına başlayan HDP'li belediyeler şehitlerin kemiklerini sızlattı. Mardin Büyükşehir'de 30 kişi işten atıldı. İşçilerin arasında iki şehit yakını da var
 09 Mayıs 2019 09:10
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HDP'li Belediye şehit yakınlarını işten çıkardı

31 Mart seçimlerinin ardından başlayan işçi kıyımları belediyelerde aralıksız sürüyor. Sendika baskısını işçi çıkarmayla sürdüren CHP'li belediyelerin ardından HDP'li belediyeler de harekete geçti.

Hendek olaylarıyla kayyum yönetimine geçen Mardin'de seçimlerden sonra büyükşehir belediyesi koltuğuna oturan HDP'li Ahmet Türk, dün 30 işçiyi hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkardı.

İşten atılanlar arasında iki şehit yakınının da olduğu öğrenildi.

Aralarında hemşire, mühendis, iç mimari psikolog, arkeolog ve ziraat teknikerinin bulunduğu 30 çalışanı işten çıkaran HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesi, iki şehit yakının da gözünün yaşına bakmadı.

BETÜL ALAKENT

Sabah
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