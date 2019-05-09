1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hayatını kaybeden muhtarın eşi muhtarlığa aday oldu

Hayatını kaybeden muhtarın eşi muhtarlığa aday oldu
 09 Mayıs 2019 09:32
Yazdır
Hayatını kaybeden muhtarın eşi muhtarlığa aday oldu

31 Mart seçimlerinde muhtarlığa seçilen ve daha sonra trafik kazasında hayatını kaybeden muhtarın eşi 2 Haziran'da yapılacak seçimlerde muhtar adayı oldu.

31 Mart seçimlerinde Yeni Besni Mahallesinden muhtar seçilen ve mazbatasını alamadan trafik kazasında hayatını kaybeden Aydın Zengi'nin eşi Meltem Zengi, 2 Haziran 2019'da tekrarlanacak olan muhtarlık seçiminde aday olduğunu açıkladı. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle seçilen eşinin yarım bıraktığı görevi kendisinin yürütmek istediğini belirten Meltem Zengi, mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda böyle bir karar aldığını söyledi.

Mahalleliden gelen talep üzerine Yeni Besni Mahallesinden aday olduğunu söyleyen Meltem Zengi, "Mahallelinin desteği ile 2 Haziran'da tekrarlanacak muhtarlık seçiminde aday olmaya karar verdim. Eşimin seçim öncesinde mahallemiz için söz verdiği projeleri onun adına ben gerçekleştirmek istiyorum. Halkımızın yoğun ilgisi ve teveccühü bizi hem mutlu hem de onure etti. Eşimin bana bıraktığı bu emanetini bir dönemde olsa taşımak istiyorum. Besni halkımızın ve Yeni Besni Mahalle sakinlerinin bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

31 Mart 2019 seçimlerinde Yeni Besni Mahallesinde muhtarlığı kazanan Aydın Zengi'nin mazbatasını alamadan trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İlçe Seçim Kurulu mahallede 2 Haziran'da seçimin yenilenmesine karar vermişti. Zengi'nin eşi Meltem Zengi ise, 2 Haziran'da yapılacak olan muhtarlık seçiminde mahallelinin destek vermesi üzerine aday oldu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi
09 Mayıs 2019 09:47		 Bakanlık açıkladı: Mayıs ayında keneden 3 ölüm vakası gerçekleşti
09 Mayıs 2019 09:30
HDP'li Belediye şehit yakınlarını işten çıkardı
09 Mayıs 2019 09:10		 İhsan Yavuz'la, Şahan Gökbakar arasında taklit atışması
09 Mayıs 2019 09:07
'Sandık kurulu' mevzuatı yeniden düzenlenecek
09 Mayıs 2019 08:57		 Bakan Selçuk: Nafakada 5 yıl sınırı kadınları mağdur eder
09 Mayıs 2019 08:55
Sosyal medyada herkes bu yazıyı paylaşıyor
09 Mayıs 2019 08:47		 Van'da 'Ben Daha Çocuğum' Projesi
09 Mayıs 2019 08:28
AK Parti her haneye girecek
09 Mayıs 2019 08:11		 ABD'den İstanbul seçimleri hakkında küstah açıklama
09 Mayıs 2019 07:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:07 - Borsa, güne yatay başladı10:05 - MEB, uygulama birliği sağlamak için, acilen 'Ek Ders Bülteni' yayınlamalıdır10:00 - Gram altın 255 lira seviyelerinde09:56 - Cem Yılmaz sahnede fenalaştı herkes şaka sandı09:49 - Nöroşirürji uzmanı, Aort diseksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti09:47 - İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi09:39 - 'Devlet yardımlarımızı yeniden gözden geçiriyoruz'09:38 - Dolar güne 6,18 TL'den başladı09:35 - Kendi mezar taşını yaptırıp Taksim'de dolaştı09:34 - Ramazan davulcusu kalbine yenik düştü, köyde sahurların tadı kaçtı
09:32 - Hayatını kaybeden muhtarın eşi muhtarlığa aday oldu09:30 - Bakanlık açıkladı: Mayıs ayında keneden 3 ölüm vakası gerçekleşti09:29 - Kara yollarında durum09:29 - Süpermarkette yılın indirimi09:27 - Mardin'de eski polislere FETÖ operasyonu: 12 gözaltı09:23 - Mesleki ve teknik eğitimde 'kalite güvence sistemi' dönemi09:10 - HDP'li Belediye şehit yakınlarını işten çıkardı09:07 - İhsan Yavuz'la, Şahan Gökbakar arasında taklit atışması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
ABD'den İstanbul seçimleri hakkında küstah açıklama
YÖKDİL'in ÖSYM'ye geçmesi yabancı dil tazminatını verilmesini sağlar mı?
CHP, 134 bin oyun peşine düştü
İhsan Yavuz'la, Şahan Gökbakar arasında taklit atışması
Erdoğan'dan talimat: Sahaya erken çıkın
'Sandık kurulu' mevzuatı yeniden düzenlenecek
Gezi kalkışmasının bütün aktörleri bir araya geldi
Fitness hocası elleri ayakları bağlı site bahçesinde ölü bulundu
Çek borcundan tutuklanan bitkisel hayattaki esnaf hastanede tutulacak
Sabri Uzun avukatından 'FETÖ'cülerle aynı koridorda' itirazı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 2
23.06.2019 ibb başkanlığı seçimleri 1
Zekasını beğendiğin birisinin görüntüsünü merak etme 1
dedirten başlık 3
cersei lannister'ın rest çekmesi 1
Cebren ve hile 1
Neymiş efendim 1
unisex isim 2
atom 3
Mayıs ayı 1
SON İLANLAR
Sivas Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Aİlım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Erzurum Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 75 İşçi Alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
İtalya hükümeti burs duyurusu
Kırklareli Babaeski Belediyesi 9 İşçi Alacak
Gümüşhane Gümüşbel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam