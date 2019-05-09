Hayatını kaybeden muhtarın eşi muhtarlığa aday oldu
|09 Mayıs 2019 09:32
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31 Mart seçimlerinde muhtarlığa seçilen ve daha sonra trafik kazasında hayatını kaybeden muhtarın eşi 2 Haziran'da yapılacak seçimlerde muhtar adayı oldu.
31 Mart seçimlerinde Yeni Besni Mahallesinden muhtar seçilen ve mazbatasını alamadan trafik kazasında hayatını kaybeden Aydın Zengi'nin eşi Meltem Zengi, 2 Haziran 2019'da tekrarlanacak olan muhtarlık seçiminde aday olduğunu açıkladı. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle seçilen eşinin yarım bıraktığı görevi kendisinin yürütmek istediğini belirten Meltem Zengi, mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda böyle bir karar aldığını söyledi.
Mahalleliden gelen talep üzerine Yeni Besni Mahallesinden aday olduğunu söyleyen Meltem Zengi, "Mahallelinin desteği ile 2 Haziran'da tekrarlanacak muhtarlık seçiminde aday olmaya karar verdim. Eşimin seçim öncesinde mahallemiz için söz verdiği projeleri onun adına ben gerçekleştirmek istiyorum. Halkımızın yoğun ilgisi ve teveccühü bizi hem mutlu hem de onure etti. Eşimin bana bıraktığı bu emanetini bir dönemde olsa taşımak istiyorum. Besni halkımızın ve Yeni Besni Mahalle sakinlerinin bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
31 Mart 2019 seçimlerinde Yeni Besni Mahallesinde muhtarlığı kazanan Aydın Zengi'nin mazbatasını alamadan trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İlçe Seçim Kurulu mahallede 2 Haziran'da seçimin yenilenmesine karar vermişti. Zengi'nin eşi Meltem Zengi ise, 2 Haziran'da yapılacak olan muhtarlık seçiminde mahallelinin destek vermesi üzerine aday oldu.
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