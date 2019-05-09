Dolar güne 6,18 TL'den başladı
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|09 Mayıs 2019 09:38
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Borsa, güne yatay başladı
09 Mayıs 2019 10:07
|'Devlet yardımlarımızı yeniden gözden geçiriyoruz'
09 Mayıs 2019 09:39
|Kara yollarında durum
09 Mayıs 2019 09:29
|Lipton çay fabrikası üretimi 1 yıl askıya aldı
08 Mayıs 2019 23:43
|Güneydoğu'da beyaz altın sevinci
08 Mayıs 2019 22:56
|Kayseri'den çıkarılıyor! Avrupa'ya ihraç ediliyor
08 Mayıs 2019 19:43
|Ege'nin kullanılmayan arazileri tarıma kazandırılıyor
08 Mayıs 2019 19:33
|Sebze meyveyi jeotermalle kurutup ihraç edecekler
08 Mayıs 2019 19:30
|Tezgahlar kültür balıklarına kaldı
08 Mayıs 2019 19:27
|Türkiye'nin enflasyon korumalı ilk borçlanma araçları VakıfBank'tan
08 Mayıs 2019 18:15