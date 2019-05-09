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Nöroşirürji uzmanı, Aort diseksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti

Aort diseksiyonu nedeniyle acil olarak ameliyat edilen Prof Dr Tuncer Suzer vefat etti.
 09 Mayıs 2019 09:49
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Nöroşirürji uzmanı, Aort diseksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti

Aort diseksiyonu nedeniyle acil olarak ameliyat edilen Prof Dr Tuncer Suzer vefat etti.

TUNCER SÜZER KİMDİR?

1964 yılında Elazığ'da doğdu.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı.

1980-1986 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gördü

1985 yılında İsveç'te Karolinska Hospital Nöroşirürji Bölümünde Intern olarak çalıştı

1987-1994 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı

1994 yılında EANS (European Association of Neurological Surgeons) tarafından düzenlenen Avrupa Nöroşirürji Board sınavını başarı ile verdi

1994-2008 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında Bölüm Başkanı olarak çalıştı

1999 yılında TUBİTAK bursu ile Miami Children's Hospital Department of Neurosurgery, Florida, ABD'de klinik fellow olarak görev yaptı

1999 yılında Doçent ve 2004 yılında Profesör oldu

2008-2012 yılları arasında Anadolu Sağlık Merkezi, Johns Hopkins Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü Direktörü olarak çalıştı

2012 yılından bu yana Amerikan Hastanesi Nöroşirürji Bölümünde çalışmaktadır

Genel Nöroşirürji girişimlerine ek olarak, özellikle beyin tümorleri ve omurga cerrahisi ile ilgilenmektedir.

Prof. Dr. Tuncer Süzer

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı
Memurlar.Net
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