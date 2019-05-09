Cem Yılmaz sahnede fenalaştı herkes şaka sandı

EMNİYET MÜDÜRÜ İNŞAAT İŞÇİLERİNE YARDIM ETTİ ADIYAMAN Emniyet Müdürü Metin Alper, yolda gördüğü inşaat işçileriyle sohbet ettikten sonra eline kürek alıp, bir süre işlerinde yardım etti. İl Emniyet Müdürü Metin Alper, otomobiliyle Perre Antik Kent yakınlarından geçerken, inşaatta çalışan işçileri görünce durdu. İşçilerle sohbet eden Alper, daha sonra eline kürek alıp, bir süre işlerinde yardım etti. El arabasına kum yükleyen İl Emniyet Müdürü Alper'i gören bazı kişiler ise cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti.