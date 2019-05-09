Cem Yılmaz sahnede fenalaştı herkes şaka sandı
Diamond Elite Platinum Plus isimli gösterisine devam eden Cem Yılmaz sahnede fenalaştı. O anlara tanıklık eden Hakan Hatipoğlu, "Başta herkes şaka sandı. "Cidden iyi değilim" deyince herkes dondu kaldı" dedi.
|09 Mayıs 2019 09:56
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz gösteri sırasında sahnede fenalaştı. O anları sunucu ve yarışmacı Hakan Hatipoğlu anlattı.
Hatipoğlu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Cem Yılmaz gösteride fenalaştı. Başta herkes şaka sandı."
Kulise yönelip, "Cidden iyi değilim" deyince herkes dondu kaldı."
"Sonrasında anonsla ve 20 dakika gösteriye ara verildi. Yarım saate bomba gibi döndü."
"Tansiyonu düşmüş ama korkuttu sonrası kahkahalar.. Geçmiş olsun üstat"
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