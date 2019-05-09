Cinayet sanığı pilota, 25 yıl hapis cezası
|09 Mayıs 2019 10:35
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Antalya'da 11 yıl önce bir kişinin dağlık alanda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan sanık pilot, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Asım Onur Ceyhan, öldürülen Erdoğan Akbaş'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın cep telefonuyla "Suç delili ve parmak izi nasıl yok edilir" gibi internetten yüzden fazla araştırma yapıldığının tespit edildiğini belirtti.
Maktulle telefonla en son görüşen kişinin sanık olduğu vurgulanan mütalaada, sanık pilotun "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Karar öncesi söz verilen Asım Onur Ceyhan, masum olduğunu belirterek, "Erdoğan'ı öldürmüş olmam için bana daha ağır şeyler yapmış olması gerekirdi." şeklinde savunma yaptı.
Mahkeme heyeti, sanık Asım Onur Ceyhan'a, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.
Kemer ilçesinde masörlük yapan Erdoğan Akbaş'ın cesedi, 2008 yılında, Döşemealtı ilçesi Dağbeli bölgesindeki dağlık alanda bulunmuş, olaydan 10 yıl sonra gözaltına alınan 4 şüpheliden özel bir havayolu şirketinde pilotluk yapan Asım Onur Ceyhan tutuklanmıştı. Cinayetin ikili arasında yaşanan borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği iddia edilmişti.
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