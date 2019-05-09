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YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre 19-29 Nisan 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2018-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının 15 alanına ait yerleştirme işlemleri sonuçları açıklandı
 09 Mayıs 2019 10:44
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YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı

2018-YDUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

19-29 Nisan 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2018-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının 15 alanına ait yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 09 Mayıs 2019 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Yerleştirme Sonuçları
Memurlar.Net
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