YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM'nin internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre 19-29 Nisan 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2018-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının 15 alanına ait yerleştirme işlemleri sonuçları açıklandı
|09 Mayıs 2019 10:44
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2018-YDUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
19-29 Nisan 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2018-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının 15 alanına ait yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 09 Mayıs 2019 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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