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PKK elebaşı için açlık eylemine katılan 6 kişiye gözaltı

Terör örgütü elebaşına destek için açlık grevi eylemlerine katılan 6 zanlı gözaltına alındı
 09 Mayıs 2019 10:50
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PKK elebaşı için açlık eylemine katılan 6 kişiye gözaltı

İzmir ve Aydın'da terör örgütü PKK elebaşına destek için açlık grevi eylemine katılan 6 şüpheli yakalandı.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi binasında 5 Mayıs'ta yaptıkları basın açıklamasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını öne süren ve protesto için açlık grevine başladıklarını belirtenlere yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca arama ve yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordine ettiği eş zamanlı operasyonda, kent merkezi, Torbalı, Bayındır ve Ödemiş ilçeleri ile Aydın'da 6 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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