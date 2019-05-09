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Teröristlerden 'maça hazır olanlar var mı?' şifresi!

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen PKK/KCK davasının iddianamesinde, örgütün kırsal alan kadrosuna eleman kazandırmak için yapılan görüşmelerde kullanılan şifre ortaya çıktı
 09 Mayıs 2019 11:02
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Teröristlerden 'maça hazır olanlar var mı?' şifresi!

Davada yargılanan Murat Bülbül'e, örgütün Suriye yapılanması PYD-YPG içerisinde olan Velat Sönmez'in kırsala götürmek istedikleri örgüt üyelerini kastederek, "Maça hazır olanlar var mı, yok mu?" diye sorduğu ortaya çıktı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada Murat Bülbül, teknik takibe alındı. Bülbül'ün Afrin'de PKK/PYD-YPG içerisinde bir süre faaliyet gösterdikten sonra Kobani bölgesine geçiş yaptığı tespit edilen Velat Sönmez ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan Murat Bülbül, 8 Ekim 2018'de tutuklanarak, cezaevine konuldu. 'Terör örgütünün kırsal alan kadrosuna yeni katılım sağlamak' amacıyla faaliyetlerde bulunduğu belirlenen Murat Bülbül hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, 'silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan da 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Velat Sönmez ile Murat Bülbül arasında 30 kez telefon görüşmesi yapıldığı yer alarak, Bülbül ve Sönmez arasında geçen şifreli konuşmalar da deşifre edildi. Vedat Sönmez'in 'Maça hazır olanlar var mı, yok mu?' şifresiyle örgüte katılımı sorduğu kaydedilen iddianamede, kırsal alan kadrosuna katılacak olan örgüt üyelerinden 'iyi bir takım' olarak bahsedildiği görüldü.

İddianamede, Sönmez tarafından 'kırsal alan kadrosuna yeni katılım yapacak olan örgüt mensuplarının kimler olduğu, şahısların kırsal alana katılma konusunda hazır olup olmadıkları hususunda gerekli araştırmaların yapılmasının istendiği, Bülbül'ün de talimatları yerine getirdiği bildirildi. Sanık Bülbül'ün katılım yapacak örgüt mensuplarını takip ile görevli olduğu anlatılan iddianamede, kırsal alana eleman temini için irtibat kurduğu kişilerden A.S.'nin ifadesine "Murat Bülbül ile yaptığım görüşmede 'maç' kelimesini terör örgütünün kırsal alanına gitmek anlamında kullandım. Konuşmalarımızın deşifre olmaması için, şifreli bir görüşme yapmıştık" dediği kaydedildi.

İdidanamede emniyetteki ifadesine de yer verilen Murat Bülbül, PYD terör örgütüne katıldığını ancak dağ kadrosuna katılmadığını, silahlı bir eylemde bulunmadığını öne sürdü.

11 kişiyle birlikte örgütün kırsal alanına eleman kazandırma faaliyetlerinde bulunduğunu ifade eden Bülbül, "Velat Sönmez ile telefon ile irtibat kurdum ancak bu şahısların kırsal alana aktarımını gerçekleştiremedim. Velat Sönmez beni telefonla arayıp 'davaya ihanet ettin' şeklinde suçlayıp, tehdit etti. Bu nedenle bu şahısları örgütün kırsal kadrosuna katmak için faaliyette bulundum" dedi.

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ise Murat Bülbül, konuşmalarda geçen 'maç' kelimesinin şifre olmadığını savundu. Bülbül, 18 Nisan günü görülen ikinci duruşmada yurt dışına çıkış yasağı konularak, tahliye edildi.

İDDİANAMEYE GİREN ŞİFRELİ KONUŞMA ŞÖYLE;

Velat Sönmez: Zaten ben Emre'ye de söyledim. 'İyi bir takım ayarlayın, biz iyi bir futbol oynayalım' dedim.

Murat Bülbül: He onun maçı iyi. 'Çok çıkarmışlar ama yalnız kalmış' de.

Velat Sönmez: Neyse, sen şimdilik elleme, senin telefonun istirahat etsin. Sen de istirahat et. Senin başın ağrımasın. Ben sana dediğim zaman ilgilen ayarla. Sen de böyle gözlem yap. Ne var, maça hazır olanlar var mı, yok mu? Gözün üzerlerinde olsun. Ben seni aradığımda da çalışma tam olsun.

DHA
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