Birgün Gazetesi: HDP, İmamoğlu'nu destekleyecek
Birgün Gazetesi'nin iddiasına göre, Halkların Demokratik Partisi bugün toplanan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, 23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu destekleme kararı aldı.
|09 Mayıs 2019 11:18
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Birgün Gazetesi'nin iddiasına göre, Halkların Demokratik Partisi, bugün toplanan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, 23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu destekleme kararı aldı.
'İstanbul İttifakı' adı altında bir ittifak söylem geliştirilerek seçmenlerden Ekrem İmamoğlu için oy istenmesine karar verildi.
Bu süreçte İstanbul milletvekilleri ile bazı genel başkan yardımcılarının da İstanbul'da kalarak seçim çalışmalarını koordine etmesi kararlaştırıldı.
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