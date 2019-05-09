Meclis Bolu Belediyesinden 'Suriyeli' raporu istedi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından Bolu Belediyesinden son 7 yılda belediye bütçesinden geçici koruma statüsüyle kentte yaşayan Suriyelilere ne kadar yardım yapıldığı, kaç Suriyelinin izinli ve izinsiz iş yeri açtığı konusunda rapor istendi. 15 günden fazla zaman geçmesine rağmen TBMM'nin yazısına belediyeden cevap verilmedi.

Meclis Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel seçimlerden sonra CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başkanlık yaptığı süreçte Suriyelilere yardım yapmayacaklarına ilişkin bir açıklamasının olduğunu anımsattı.

Bu açıklamaya istinaden Komisyon olarak Bolu Belediyesinden, TBMM İnsan Hakları İnceme Komisyonu aracılığıyla bilgi istediklerini belirten Uslu, şunları söyledi:

"Bolu Belediyesinden istediğimiz bilgide, 'Son 7 yılda belediye bütçesinden geçici koruma statüsüyle Bolu'da yaşayan Suriyelilere ne kadar yardım yapıldı? Aylık ve yıllık olarak bu yardımların miktarı nedir? Hangi yabancı kimlik numarası ile yaşayan Suriyeliye ne kadar yardım yapıldı? Bolu'da şu ana kadar kaç Suriyeli veya kaç sığınmacı iş yeri açtı? Kaç tanesi işyeri açma izni almadan çalışıyor?"

- Bir haftada cevap verilmesi gerekirdi

Milletvekilliğinden istifa eden CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın, bu göreve geldikten sonra bütün birimlere bu konuda yazdığı talimat yazısının örneğinin de istendiğini ifade eden Uslu, aradan 15 günden fazla zaman geçmesine rağmen Bolu Belediyesinden cevap gelmediğini söyledi.

Uslu, İnsan Hakları İncemele Komisyonu kanunu gereği, bu tür yazılara, bir hafta içerisinde cevap verilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bize cevap geldikten sonra biz konuyu ayrıntısıyla inceleyeceğiz. Orada kaç Suriyeliye yardım edildi? Hakikaten Bolu Belediyesini etkileyecek bir yardım var mı, yok mu? Belediye Başkanı Tanju Özcan, bunu hangi saikle söyledi? Siyasi hedefleri mi yoksa başka hedefleri mi var? Bunları da gördükten sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Ama öncelikle Bolu Belediye Başkanının bize resmi olarak bu konuda cevap vermesi gerekiyor."