Müjdat Gezen yurt dışına çıkamadı
|09 Mayıs 2019 11:36
|Yazdır
Almanya'ya gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen oyuncu Müjdat Gezen, pasaportunun iptal edilmesi nedeniyle yurt dışına çıkamadı.
Alınan bilgiye göre, sanatçı, sahneleyeceği tiyatro oyunları dolayısıyla Köln'e gitmek üzere havalimanına geldi.
Pasaport kontrolü sırasında, Gezen'in pasaportunun iptal edildiği belirlendi. Bu nedenle pasaportuna el konulan sanatçının yurt dışına çıkışına izin verilmedi. Gezen, havalimanından ayrıldı.
Sanatçının avukatı Celal Ülgen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Müjdat Gezen şu anda yurt dışına çıkamıyor çünkü pasaportu iptal edilmiş. Sabiha Gökçen'de pasaportuna el konuldu ve geri dönüyor. Yurt dışında oyunu vardı. Ekip gitti, Müjdat Gezen gidemedi. Pasaport iptali yargısal bir işlem değil idari bir işlemdir. Üstelik bize bildirilmeyerek büyük zarara uğramamıza neden olundu." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İzmir'de su dağıtımı yapan 2 genç evde ölü bulundu
09 Mayıs 2019 11:52
|Antrenöre cinsel istismardan 239 yıl hapis istemi
09 Mayıs 2019 11:50
|Konya'da yasak aşk cinayeti
09 Mayıs 2019 11:05
|Cinayet sanığı pilota, 25 yıl hapis cezası
09 Mayıs 2019 10:35
|Çek borcundan tutuklanan bitkisel hayattaki esnaf hastanede tutulacak
09 Mayıs 2019 07:52
|Fitness hocası elleri ayakları bağlı site bahçesinde ölü bulundu
09 Mayıs 2019 07:40
|Balkondan düşen çevre mühendisi hayatını kaybetti
08 Mayıs 2019 23:33
|12 yaşındaki çocuk, patpat kazasında hayatını kaybetti
08 Mayıs 2019 22:04
|Liseli Vuslat, 5 gündür kayıp
08 Mayıs 2019 21:11
|Babasının okul çıkışı kaçırdığı Şule kurtarıldı
08 Mayıs 2019 21:07