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'.tr' pazarı 9 milyon lirayı geçti

Türkiye'de ".tr" uzantılı 402 bin 211 internet sitesi bulunuyor- Pazar büyüklüğü yıllık 9 milyon 81 bin 200 lira oldu
 09 Mayıs 2019 11:39
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'.tr' pazarı 9 milyon lirayı geçti

Türkiye'de ".tr" uzantılı 402 bin 211 internet sitesi faaliyet gösteriyor.

Pazar büyüklüğü 9 milyon 81 bin 200 lira olan ".tr" alan adlarını verme yetkisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) geçti.

AA muhabirinin, BTK ile ODTÜ tarafından hazırlanan raporlardan derlediği bilgilere göre, Türkiye'de ".tr" uzantılı 402 bin 211 internet sitesi bulunuyor. Bu alan adları için yıllık 5 ile 25 lira arasında ödeme yapılıyor.

Söz konusu alan adlarından elde edilen toplam gelir ise yılda 9 milyon 81 bin lirayı buluyor.

".tr" uzantılı internet sitelerinin yüzde 82,2'sini "com.tr", yüzde 3,9'unu "gen.tr", yüzde 3,4'ünü "gov.tr", yüzde 2,6'sını ise "org.tr" uzantılı olan siteler oluşturuyor.

En büyük paya sahip "com.tr" uzantılı 330 bin 733 alan adına ilişkin yıllık 25 lira, 5 yıl içinse 100 lira ödeme yapılıyor.

Bu alan adlarını kullanan internet sitelerinin yüzde 79,9'u Türkiye'de, yüzde 9,4'ü ABD'de, yüzde 4,7'si Almanya'da, yüzde 1,7'si Fransa'da, yüzde 1,7'si Hollanda'da yüzde 0,8'i İngiltere'de ve yüzde 1,7'si diğer ülkelerde faaliyet gösteriyor.

- Yetki artık BTK'de

".tr" alan adı işlemleri için gerekli politika ve prosedürler 1991-1998 yıllarında ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca düzenlendi. 2000 yılında Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kuruluna bağlı çalışan sektör temsilcilerinin yer aldığı ve 11 kurumsal üyeden oluşan "DNS Çalışma Grubu" oluşturuldu.

İnternet kullanımındaki hızlı artış ve beraberinde ortaya çıkan elektronik ticaretteki gelişmelerle alan adları önem kazanmaya başladı. 2011'de yayımlanan "655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" kapsamında İnternet Kurulu feshedilerek, İnternet Geliştirme Kurulu kuruldu.

ODTÜ ve BTK'nin IANA/ICANN'e devir onayı için yaptığı ortak başvuru ise 3 Mayıs'ta onaylandı. Protokole göre, ".tr Ağ Bilgi Sistemi"nin (TRABİS) devreye alınması çalışmaları gelecek yıl tamamlanacak. Takip eden 2 yıl boyunca da ODTÜ işletmen olarak hizmet sağlamaya devam edecek.

BTK ile uyumlu bir şekilde bu geçiş sürecinden alan adı sisteminin, ilgili paydaşların ve internet ekosisteminin zarar görmeden ve daha da büyüyerek çıkması için gereken çaba ve özen gösterilecek.
Anadolu Ajansı
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