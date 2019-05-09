1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Saç sakal kesip makyaj yaparak usulsüz ehliyet çıkaran 121 kişiye gözaltı

Ağrı merkezli 26 ilde düzenlenen operasyonda, 9 ayrı sürücü kursunda resmi belgede sahtecilik yaparak aralarında başka kentlerde yaşayan ve okuma yazma bilmeyenlerin bulunduğu 135 kişiye usulsüz ehliyet çıkardıkları öne sürülen 121 şüpheli gözaltına alındı
 09 Mayıs 2019 11:21
Yazdır
Saç sakal kesip makyaj yaparak usulsüz ehliyet çıkaran 121 kişiye gözaltı

Ağrı merkezli 26 ilde düzenlenen operasyonda, sürücü kurslarında resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yapıp usulsüz ehliyet çıkardıkları iddia edilen 121 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8'i Ağrı'da, biri il dışında olmak üzere 9 sürücü kursunda resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık yapılarak usulsüz ehliyet çıkarılmasına yönelik 26 ilde 156 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılığın talimatı üzerine Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince 7 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu Ağrı merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 121 şüpheliden 103'ü emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yine savcılıkça tutuklama İstemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında firari 34 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

- Belgeler kargoyla gönderilmiş

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, operasyon kapsamında 7 ay fiziki ve teknik takip yürüten ekipler, şüphelilerin farklı illerden kargo yoluyla kendilerine gönderilen kimlik veya belgeleri aldıklarını tespit etti.

Ekipler, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Samsun, Aydın, Muğla, Sakarya, Erzurum, Eskişehir, Manisa, Van, Kütahya, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Uşak, Burdur, Batman, Tokat, Gümüşhane, Iğdır, Muş, Artvin ve Kars'tan Ağrı'daki bu kişilere gönderilen resmi evraklarda oynama yapılıp Milli Eğitim Bakanlığına ait MEBBİS sistemine yüklendiğini belirledi.

Kursları bu nedenle yakından takibe alan ekipler, şüphelilerin kimlik üzerinde fotoğraf değişikliği ya da sahte kimlik bildirim formu çıkardıklarını tespit etti.

Şüphelilerin sahte kimlik basımını da yaptığını belirleyen ekipler, ehliyet almak isteyen kursiyerler yerine sınavlara sokacakları ve "joker" olarak tabir edilen kişilerin fotoğrafları ile photoshop yöntemiyle oynayarak kursiyerlere benzettiğini saptadı.

Başvuru sahiplerine ehliyet almak için sınava sokacakları mensuplarını da saç sakal kesimi, makyaj veya gözlük takma suretiyle de kursiyerlere birebir benzettiklerini ortaya çıkartan ekipler, sürücü kurslarına yaptıkları baskında da şüphelilerce yapıldığı öne sürülen usulsüzlükleri kamera ile kayda aldı.

Ekiplerin şüphelilerin ev ve kendilerine ait sürücü kurslarında yaptıkları aramalarda, kursiyerlere ait olduğu değerlendirilen 300 sahte kimlik, çok sayıda basıma hazır sertifika, okur yazar belgesi ve sınav giriş belgesi gibi usulsüz belgelere ulaşıldı.

- 8 bin 500 lira gönderdi ehliyetine kavuştu

Ekiplerce genişletilen detaylı çalışmalar sonucu İzmir'de 8 defa girdiği ehliyet sınavlarını kazanamayan A.E'nin bir arkadaşından ehliyetin Ağrı'da sınava girmeden alınabildiğini öğrenince sürücü kursu ile irtibata geçip kente gelmeden ehliyet almak için kurs sahiplerine 8 bin 500 lira verdiği belirlendi.

Parayı sürücü kursu yetkilisinin hesabına yatıran A.E'nin daha sonra kargoyla doktor raporu, sabıka kaydı, biyometrik fotoğraf gibi istenilen evrakları Ağrı'daki şüphelilere gönderdiği, kurs yetkilisinin de ekiplerin takibinden habersiz şekilde kargodan aldığı evraklardan sağlık raporuna joker elamanın fotoğrafını yerleştirdiği belirtildi.

Bunu MEBBİS sistemine yükledikten sonra kayıt oluşturan kurs yetkilisinin yine belgede fotoğrafı olan jokeri yazılı ehliyet sınavına soktuğu öğrenildi.

Ehliyet sınavı sonrası sürücü kursu yetkilisini arayan A.E'nin, "Ne oldu benim sınav, umut var mı?" sorusuna "Joker 90 puan aldı. Hayırlı olsun sınavı kazandın. Direksiyon sınavını da atlatırsak sertifikan hazır." yanıtını aldığı kaydedildi.

Tüm bu görüşmelerin ekiplerin takibinde olduğundan habersiz direksiyon sınavını da jokerle atlatan A.E'nin usulsüz yöntemle elde ettiği ehliyetini yine kendisine gönderilen kargoyla Ağrı'ya gelmeden teslim aldığı aktarıldı.

İzmir'de Nüfus Müdürlüğüne giderek ehliyetini alan A.E'nin ehliyetinin, polisin operasyonuyla usulsüzce alındığı anlaşılınca iptal edildiği öğrenildi.

- Jokerler arasında hemşirede çıktı

Sürücü kurslarıyla çalıştığı tespit edilen Patnos İlçe Devlet Hastanesinde görevli hemşire H.B. de İstanbul'dan kargoyla kursa başvuruda bulunan İ.A'nın yerine sınava girdi.

Sınava 5 kez girdiği halde kazanamayan İ.A'nın 6 bin 500 lira ödediği kurs yetkilisi, eski tip kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi üzerinde oynama yaptı.

Sürücü kursu yetkilisi, hemşire H.B.'yi İ.A.'nın yerine e-sınav merkezindeki gözetmenleri atlatarak sınava soktu. Takip altında olan H.B. sınav sırasında yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

- Okuma yazması olmayana ehliyet verildi

Operasyon yapılan kurslardan birinde okuma yazma bilmeyenlere de ehliyet kazandırıldığını öğrenen Iğdır'da yaşayan S.K, Ağrı'daki kurs yetkilisiyle irtibata geçti.

Anlaşma gereği 6 bin lirayı şehirler arası otobüs şoförüyle kurs yetkilisine ulaştıran S.K, önce joker sayesinde oynama yapılan başvuru belgesiyle okuma yazma belgesine sahip oldu.

Ardından ehliyet sınavlarını da yine berberde saç sakal tıraşı olup kendisine benzetilip sınava giren joker sayesinde kazanan S.K, ehliyetine kavuştu.

Operasyon kapsamında usulsüz ehliyet edindiği belirlenen şüpheliler arasına giren S.K, henüz araç kullanamadan ehliyetinden oldu.

Ekiplerin 7 aylık çalışmasıyla 135 kişinin usulsüz şekilde ehliyet sahibi olduğu belirlenirken, şüphelilerin geçmişte yaptığı usulsüz ehliyet kazandırmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bağımlı gencin vasiyeti emekli polise Guinness yolunu açtı
09 Mayıs 2019 11:49		 Bal üreticileri isyan etti: 11 liraya alınıyor, 45 liraya satılıyor
09 Mayıs 2019 11:47
Trafikteki önlemler kazalarda ölen kişi sayısını yüzde 41 azalttı
09 Mayıs 2019 11:46		 'Polenler dikkat dağınıklığı, uyku hali ve sersemlik de verir'
09 Mayıs 2019 11:38
Uydudan veriler artık yerli antenle gelecek
09 Mayıs 2019 11:37		 PKK elebaşı için açlık eylemine katılan 6 kişiye gözaltı
09 Mayıs 2019 10:50
Ramazan davulcusu kalbine yenik düştü, köyde sahurların tadı kaçtı
09 Mayıs 2019 09:34		 Kara yollarında durum
09 Mayıs 2019 09:29
Silifke Belediye Başkanı kız kardeşi silahla vurdu
08 Mayıs 2019 23:18		 Bu şekilde araç satmayın, dolandırılabilirsiniz
08 Mayıs 2019 14:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:53 - İftar ve sahurda kayısı tüketin önerisi11:52 - MEB'den öğretmen dışındaki personel için il içi yer değiştirme duyurusu11:52 - İzmir'de su dağıtımı yapan 2 genç evde ölü bulundu11:50 - Antrenöre cinsel istismardan 239 yıl hapis istemi11:49 - Bağımlı gencin vasiyeti emekli polise Guinness yolunu açtı11:47 - Bal üreticileri isyan etti: 11 liraya alınıyor, 45 liraya satılıyor11:46 - Trafikteki önlemler kazalarda ölen kişi sayısını yüzde 41 azalttı11:46 - HDP, İmamoğlu'na destek için gizli değil açıktan ittifak istiyor11:43 - Görevde yükselme kapsamında atanan engelli veya mazereti bulunanlar yerinde kalabilecek11:39 - 'Poşet beyannamesi cezası hafifletilmeli'
11:39 - '.tr' pazarı 9 milyon lirayı geçti11:38 - 'Polenler dikkat dağınıklığı, uyku hali ve sersemlik de verir'11:37 - Uydudan veriler artık yerli antenle gelecek11:36 - Müjdat Gezen yurt dışına çıkamadı11:36 - Emekliye bayram ikramiyesi Mayıs sonunda ödenecek11:35 - Meclis Bolu Belediyesinden 'Suriyeli' raporu istedi11:33 - Ramazanda AVM'lerin kapanış saatleri uzatıldı11:21 - Saç sakal kesip makyaj yaparak usulsüz ehliyet çıkaran 121 kişiye gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
ABD'den İstanbul seçimleri hakkında küstah açıklama
'Herkes iki minibüste toplansın, sayısız araçla dolaşmayın'
İhsan Yavuz'la, Şahan Gökbakar arasında taklit atışması
YÖKDİL'in ÖSYM'ye geçmesi yabancı dil tazminatını verilmesini sağlar mı?
CHP, 134 bin oyun peşine düştü
'Sandık kurulu' mevzuatı yeniden düzenlenecek
Gezi kalkışmasının bütün aktörleri bir araya geldi
Fitness hocası elleri ayakları bağlı site bahçesinde ölü bulundu
Çek borcundan tutuklanan bitkisel hayattaki esnaf hastanede tutulacak
Cem Yılmaz sahnede fenalaştı herkes şaka sandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tom ve jerry 2
luke skywalker'ın rest çekmesi 2
unisex isim 4
selvi boylum al yazmalım 5
ayrılık 2
idal'in resti çekmesi 6
chp'nin yaptığı akılalmaz nanoteknolojik hile 4
bindik bir alamete gideyoz kıyamete 3
en sevdiğim yemek 1
cersei lannister'ın rest çekmesi 1
SON İLANLAR
Samsun Ayvacık SYDV Personel Alım İlanı
Hakkari Derecik SYDV Personel Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Aİlım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Erzurum Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 75 İşçi Alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam