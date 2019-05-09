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Görevde yükselme kapsamında atanan engelli veya mazereti bulunanlar yerinde kalabilecek

 09 Mayıs 2019 11:43
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Görevde yükselme kapsamında atanan engelli veya mazereti bulunanlar yerinde kalabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 7.5.2019 tarihli ve E.9030740 sayılı yazısıyla görevde yükselme kapsamında ataması yapılanlardan engellilik durumu veya mazerete dayalı olarak atandıkları diğer illere gitmek istemeyip ilinde kalmak isteyenlerin bu isteklerinin değerlendirilebilmesi için 9.5.2019 tarihine kadar başvurularının Bakanlığa ulaştırılması istenildi.
Memurlar.Net - Özel

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