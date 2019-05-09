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Trafikteki önlemler kazalarda ölen kişi sayısını yüzde 41 azalttı

Yılın ilk 4 ayında meydana gelen kazalarda 593 kişi hayatını kaybederken 74 bin 889 kişi yaralandı- Söz konusu dönemle geçen yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında trafik kazalarında ölen kişi sayısında yüzde 41, yaralı sayısında ise yüzde 14 azalma oldu- Kazalara neden olan unsurlar arasında ilk sırada gelen sürücülerin en çok "araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmadıkları" için kaza yaptıkları tespit edildi- Polis ekiplerince bu yılın ilk 3 ayında trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle araç plakalarına, sürücülere, yolculara ve yayalara 937 milyon 397 bin 400 lira para cezası kesildi
 09 Mayıs 2019 11:46
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Trafikteki önlemler kazalarda ölen kişi sayısını yüzde 41 azalttı

Bu yılın ilk 4 ayında meydana gelen trafik kazalarında geçen yılın aynı dönemine göre ölen kişi sayısı yüzde 41, yaralanan sayısı yüzde 14 azaldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kara yollarındaki trafik kazalarını en aza indirmek için alınan tedbirler, yapılan denetimler ve yürütülen farkındalık kampanyaları istatistiklere de olumlu yansıdı.

Ülke genelinde 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında 507'si ölümle, 46 bin 347'si yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalarda 593 kişi hayatını kaybederken 74 bin 889 kişi de yaralandı.

Geçen yılın aynı döneminde ise meydana gelen trafik kazalarından 752'si ölümle 53 bin 3'ü de yaralanmayla sonuçlandı.

Kazalarda 998 kişi hayatını kaybederken 86 bin 666 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Son iki yılın ilk 4 ayı karşılaştırıldığında ölümlü kaza sayısında yüzde 33, hayatını kaybeden kişi sayısında yüzde 41, yaralanmalı kaza sayısında yüzde 13 ve yaralı sayısında ise yüzde 14 azalma kaydedildi.

Polis sorumluluk bölgesindeki kazalara yol açan unsurlar arasında sürücü kusurları ilk sırada yer aldı. Sürücülerin ardından en çok kazaya sebebiyet verenler yaya ve araçlar oldu.

- Ölümlerin baş nedeni "hızı" şartlara göre ayarlayamamak

Ölümlü ya da yaralanmalı kazaya neden olan sürücülerin en çok "araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmadıkları" tespit edildi. Bunu "kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak" ve "arkadan çarpma" izledi.

- Üç ayda 1 milyona yakın ceza yazıldı

Polis ekiplerince, bu yılın ilk 3 ayında trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle araç plakalarına 608 milyon 337 bin 663 lira, sürücülere 327 milyon 902 bin 948 lira, yolculara 1 milyon 48 bin 66 lira ve yayalara 108 bin 723 lira olmak üzere toplam 937 milyon 397 bin 400 lira para cezası kesildi.

Söz konusu sürede, 36 bin 146 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 40 sürücüye de 5 kez hız limitini aşmaktan cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde, eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle 231 bin 635 araç trafikten men edildi.
Anadolu Ajansı
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