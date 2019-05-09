HDP, İmamoğlu'na destek için gizli değil açıktan ittifak istiyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun İstanbul seçimini iptal etmesi ve 23 Haziran'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından CHP, bir kez daha umudunu ittifaklara bağladı.

31 Mart'ta HDP ile de gizli ittifak yapan CHP, 23 Haziran'daki seçim için bir kez daha ittifak ortaklarının kapısını çalmaya hazırlanıyor.

CHP en büyük sıkıntıyı ise HDP ile nasıl bir ittifak yapılacağı konusunda yaşıyor.

HDP'nin 23 Haziran'daki seçimler için bu kez gizli ittifak yerine görüşmelerin ve temasın açıktan ve resmi olarak yürütülmesi talebinde bulunduğu, bunun ise CHP yönetimini zora soktuğu kaydediliyor.

Evrin Güvendik