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Bal üreticileri isyan etti: 11 liraya alınıyor, 45 liraya satılıyor

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin: Geçen yıl üreticinin bal maliyeti kilogram basında 17 lira 40 kuruş. Arıcılardan balın alışı ise 11 -12 lira arasında. Marketlere gittiğinizde ise balın kilogramı 40 - 45 lira arasında"- "Bal üreticiden 11 liraya alınıyor, markette 45 liraya satılıyor. Balda tekelleşme var"
 09 Mayıs 2019 11:47
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Bal üreticileri isyan etti: 11 liraya alınıyor, 45 liraya satılıyor

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, üreticiden alınan balın fiyatı ile raf fiyatının arasında büyük farklar bulunduğunu belirterek, balda tekelleşmenin olduğunu iddia etti.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Merkez Birliği Başkanı Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de üretilen balların kalitesinin tüm dünyada kabul gördüğünü söyledi.

Türkiye'de yeterince arı varlığının olduğunun altını çizen Şahin, arıcıların dünyanın en kaliteli ballarını üretmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.

Üretilen balların kimlik kazanması için çalıştıklarını anlatan Şahin, "2017 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Bal Kongresinde yapılan bal yarışmasında Türkiye balları dünyanın en iyisi seçilmiştir. Türkiye ballarında kalite sorgulaması hiç gerekmiyor. Dünyanın en kaliteli balı Türkiye'de üretilmektedir. Çam balımızı kimliklendirdik. Kestane, geven, ayçiçeği ve pamuk balları da Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alması için bilimsel çalışmalar yapılıyor." şeklinde konuştu.

- "Pazarlama konusunda ciddi sıkıntılarımız var"

Şahin, 2018 yılında çam balındaki artışa rağmen bal üretiminin genelinde yüzde 50 oranında azalış olduğunu, yıllık bal üretim ortalamasının da 70 bin tonda kalındığını aktardı.

Pazarlama konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığını aktaran Şahin, geçen yıl bal üretim maliyetinin kilogram başına 17 lira olmasına rağmen tüccarın balın kilogramını arıcıdan 11 - 12 liradan aldığını belirtti.

Tüccarın alışı ile raf fiyatında büyük fark olduğunu anlatan Şahin, "Geçen yıl üreticinin bal maliyeti kilogram basında 17 lira 40 kuruş, arıcılardan balın alışı ise 11 -12 lira arasında, marketlere gittiğinizde ise balın kilogramı 40 - 45 lira arasında. Bu bütün dünyanın sorunu. Biz bu sorunu çözmek istiyoruz. Bu konunun ele alınması için gerekli bakanlıklara başvurularda bulunduk. Bal üreticiden 11 liraya alınıyor, markette 45 liraya satılıyor. Balda tekelleşme var. Artık bakanlığın elimizden tutmasını istiyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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