Balıkesir'de FETÖ'den aranan bir şahıs yakalandı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri FETÖ/PDY üyesi olmaktan aranan şahsı yakaladı
|09 Mayıs 2019 12:18
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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Terör Örgütleri" yönelik olarak yapılan istihbarat çalışmalar sonucunda; "FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan; S.M. isimli şahıs Sındırgı ilçesi Eğridere mahallesinde yakalanarak gözaltına aldı. Yakalanan S,M. hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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