Yargıtay eski üyesine 8 yıl 9 ay hapis verilerek tahliye edildi
|09 Mayıs 2019 12:22
|Yazdır
FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılandığı davaların duruşmaları görülüyor.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Budak ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Budak, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü. Tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Budak, ByLock kullanıcısı olmadığını iddia etti.
Budak ile avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.
- Karar
Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, Daire Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından okundu.
Kararda, Mesut Budak'ın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre, oluşan zarar ve tehlikenin ağırlığı" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.
Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 10 yıl 6 aya çıkarıldı.
Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak ceza 8 yıl 9 aya indirildi.
Tutuklulukta geçirilen süre ve ceza miktarını dikkate alarak, sanığın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, Budak hakkında yurt dışına çıkış yasağına da hükmetti.
Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Bahçeli CHP'nin kirli planlarını bozmuştur'
09 Mayıs 2019 12:48
|TRT Haber ve Spor Dairesi Başkanı istifa etti
09 Mayıs 2019 12:25
|Balıkesir'de FETÖ'den aranan bir şahıs yakalandı
09 Mayıs 2019 12:18
|Bağımlı gencin vasiyeti emekli polise Guinness yolunu açtı
09 Mayıs 2019 11:49
|Bal üreticileri isyan etti: 11 liraya alınıyor, 45 liraya satılıyor
09 Mayıs 2019 11:47
|Trafikteki önlemler kazalarda ölen kişi sayısını yüzde 41 azalttı
09 Mayıs 2019 11:46
|'Polenler dikkat dağınıklığı, uyku hali ve sersemlik de verir'
09 Mayıs 2019 11:38
|Uydudan veriler artık yerli antenle gelecek
09 Mayıs 2019 11:37
|Saç sakal kesip makyaj yaparak usulsüz ehliyet çıkaran 121 kişiye gözaltı
09 Mayıs 2019 11:21
|PKK elebaşı için açlık eylemine katılan 6 kişiye gözaltı
09 Mayıs 2019 10:50