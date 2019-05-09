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100\2000 doktora bursu alan öğrencilerle yıllık istişare toplantısı

100\2000 doktora bursu alan öğrencilerle yıllık istişare toplantısı gerçekleşti
 09 Mayıs 2019 12:30
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100\2000 doktora bursu alan öğrencilerle yıllık istişare toplantısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Yeni YÖK Vizyonu çerçevesinde belirlenen öncelikli alanlarda doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri destekleyerek ülkemizin doktoralı insan kaynağı ihtiyacı süreçlerine katkı sağlamak için verilen 100\2000 Doktora Bursu Programı kapsamında, burs alan öğrenciler ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı bir araya geldi.

Rektör Çomaklı Başkanlığında ve 100\2000 Doktora Bursu Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Medine Güllüce yürütücülüğünde gerçekleştirilen 100\2000 Doktora Bursu Alan Öğrencilerle Yıllık İstişare Toplantısı, Kültür Merkezi Mavi Salonda gerçekleşti.

Yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda verilen YÖK Doktora Bursunu alan 104 öğrenci ve danışmanlarının yanı sıra enstitü müdürlerinin de katıldığı toplantıda yıllık gelişmeler ele alınarak, öğrencilerin ihtiyaç ve beklentileri görüşüldü.

Programda konuşan Rektör Çomaklı, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen 100\2000 Doktora Bursu Programının doktoralı insan kaynağı oluşturmada önemli bir etken olduğunu belirterek, bu programın akademisyen yetiştirebilme anlamında üniversiteler için bulunmaz bir fırsat olduğunu aktardı.

Toplantıda öğrencilerle fikir alışverişinde bulunan Rektör Çomaklı, sorunları dinleyerek en kısa zamanda çözüleceğini aktardı. "Dünyada ilk 500, Türkiye'de ilk 5'in içine girmeyi hedefliyoruz" diyen Rektör Çomaklı, "Üniversitemizin yeniden tanımlanan misyonu, vizyonu, hedefleri, uygulanabilir ve ölçülebilir stratejik planı doğrultusunda belirlenen stratejileri, Yeni Nesil Üniversite göstergeleri ile uyumlu hale getirilen plan, proje ve çalışmaları, eğitim-araştırmanın kesiştiği bütünleşik bir yapı içinde somutlama yolunda sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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