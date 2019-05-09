Çeyrek altın ne kadar?
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 257,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.717,00 lira oldu
|09 Mayıs 2019 12:35
|Yazdır
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 257,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.717,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|255,60
|255,80
|257,40
|257,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.684,00
|1.705,00
|1.696,00
|1.717,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|233,00
|237,00
|235,00
|239,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.646,00
|1.666,00
|1.658,00
|1.678,00
|Yarım Ziynet
|823,00
|833,00
|829,00
|839,00
|Çeyrek Ziynet
|412,00
|417,00
|415,00
|420,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gün ortasında Dolar'dan sert yükseliş: 6,21 TL
09 Mayıs 2019 12:08
|'.tr' pazarı 9 milyon lirayı geçti
09 Mayıs 2019 11:39
|'Poşet beyannamesi cezası hafifletilmeli'
09 Mayıs 2019 11:39
|Uydudan veriler artık yerli antenle gelecek
09 Mayıs 2019 11:37
|Emekliye bayram ikramiyesi Mayıs sonunda ödenecek
09 Mayıs 2019 11:36
|Ramazanda AVM'lerin kapanış saatleri uzatıldı
09 Mayıs 2019 11:33
|ASELSAN, 3 ayda 2 milyar liralık ciroya ulaştı
09 Mayıs 2019 10:24
|Borsa, güne yatay başladı
09 Mayıs 2019 10:07
|'Devlet yardımlarımızı yeniden gözden geçiriyoruz'
09 Mayıs 2019 09:39
|Dolar güne 6,18 TL'den başladı
09 Mayıs 2019 09:38