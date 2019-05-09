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Çeyrek altın ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 257,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.717,00 lira oldu
 09 Mayıs 2019 12:35
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 257,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.717,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 255,60 255,80 257,40 257,60
Cumhuriyet Ata Lira 1.684,00 1.705,00 1.696,00 1.717,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 233,00 237,00 235,00 239,00
Lira(Tam) Ziynet 1.646,00 1.666,00 1.658,00 1.678,00
Yarım Ziynet 823,00 833,00 829,00 839,00
Çeyrek Ziynet 412,00 417,00 415,00 420,00
Anadolu Ajansı
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