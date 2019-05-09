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'Seçimi kaybedince arabama küstüm ve garaja park ettim'

Erzincan'da uzun yıllar ANAP'ta siyaset yapan ve partisi seçimi kaybedince siyaseti bırakan 77 yaşındaki Bahattin Bütün, eski Başbakan ve TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut'un seçim çalışmalarında kullandığı 1973 model Chevrolet Impala marka otomobilini muayene ve bakım dışında 24 yıldır park ettiği garajından dışarı çıkarmıyor
 09 Mayıs 2019 12:37
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'Seçimi kaybedince arabama küstüm ve garaja park ettim'

Erzincan'da uzun yıllar siyasetle uğraşan Bahattin Bütün, eski Başbakan ve TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut'un seçim çalışmalarında kullandığı 1973 model Chevrolet Impala marka klasik otomobilini partisinin seçimleri kaybetmesi üzerine 24 yıldır muayene ve bakım dışında garajından çıkarmıyor.

Kentte 1983 yılında Anavatan Partisinde (ANAP) siyasete başlayan ve uzun yıllar partinin Erzincan İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüten 77 yaşındaki Bahattin Bütün, hemşehrisi olan Yıldırım Akbulut ile siyaset yaptı.

Bütün, o dönemde seçim çalışmaları sırasında yaptığı ilçe ve köy ziyaretlerinde, Adana'dan sıfır olarak aldığı 1973 model, 34 AN 073 plakalı, Chevrolet Impala marka otomobille Akbulut'u gezdirerek destekledi.

Akbulut'un 1995 yılındaki seçimlerde memleketi Erzincan'dan milletvekili seçilememesinin ardından siyaseti bırakan Bütün, otomobilini de evinin garajına park edip muayene ve bakım dışında bir daha çıkarmadı. Klasik otomobilini 24 yıldır garajında muhafaza eden ve bakımlarını düzenli olarak yapan Bütün, aracını sadece bakım, muayene ve sigorta işlemleri için dışarı çıkarıyor.

- "Aracın bende manevi değeri ve hatırası çok"

Bahattin Bütün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracın çok büyük hatırası olduğunu söyledi. Aracının orijinal ve 75 bin kilometrede olduğunu ifade eden Bütün, şöyle devam etti:

"ANAP'ta muhtelif yerlerinde görev aldım. Partide dönemin İl Başkanı Recai Alptekin'in ardından başkan yardımcılığı görevini yürüttüm. Hemşehrim olan eski Başbakan Yıldırım Akbulut Erzincan'a geldiğinde klasik otomobilimle ilçe ve köy ziyaretlerine giderdik. Seçim çalışmalarını da bu otomobilimle yapıyorduk. En son seçimi kaybettikten sonra arabama küstüm ve garaja park ettim. O günden bu tarafa bir daha aracımı garajdan çıkarmadım."

Bütün, otomobili satmayı düşünmediğini anlatarak "İstanbul ve Ankara'dan aracımı isteyen çok insan oldu ancak satmayı hiç düşünmedim çünkü bu araba artık oğlum ve torunum gibi oldu. Aracın bende manevi değeri ve hatırası çok. Aracımı muayeneden muayeneye ve hafta sonları bakım yapmak için çocuklarım garajdan çıkarıyor." diye konuştu.

Yıldırım Akbulut ile görüşmeye devam ettiğini aktaran Bütün, "Kendisiyle belirli aralıklarla görüşüyoruz. Sayın Akbulut ile görüştüğümüzde bana aracımın durup durmadığını soruyor. Ben de kendisine 'Zatıaliniz seçimleri kaybettikten sonra aracım dünyasına küstü, garajda yatıyor.' diye cevap veriyorum. Ben hayattayken kesinlikle aracımı satmayı düşünmüyorum." diye konuştu.

- "Araca babamızın emaneti olarak bakıyoruz"

Bahattin Bütün'ün oğlu Oğuz Bütün ise Yıldırım Akbulut'un Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı döneminde babasının aracını partisinin Erzincan'daki seçim çalışmaları sırasında kullandığı söyleyerek şunları kaydetti:

"Babam seçimi kaybettikten sonra arabasını garaja park etti, 24 yıldır burada muhafaza ediyor. Arabayı hafta sonları çıkarıp siliyor ve yağına suyuna bakıyoruz. Aracı kesinlikle satmayı düşünmüyoruz çünkü ona babamızın emaneti olarak bakıyoruz. Bizden sonra da inşallah bu emaneti çocuklarımıza bırakacağız."
Anadolu Ajansı
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