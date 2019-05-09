Meclis kürsüsünde su içti, tartışma çıktı
|09 Mayıs 2019 12:39
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda dün 'ramazan' tartışması çıktı. AK Partili İmran Kılıç, CHP'li Tufan Köse'nin kürsüde su içmesine tepki gösterdi. HDP'li Tuma Çelik "Müslüman Türkiye değil, laik Türkiye burası, ben Müslüman değilim" dedi.
Dün TBMM Genel Kurulu'nda ramazan ayı tartışması çıktı. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, kürsüde yaptığı konuşma esnasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptal edilmesine tepki gösterdi ve AK Parti ile MHP'yi eleştirdi.
AK PARTİLİ KILIÇ: BURASI MÜSLÜMAN TÜRKİYE'NİN KÜRSÜSÜ
Konuşmasının sonrasında kürsüden inen Köse'yi hedef alan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, "Siz önce kürsüden halkın Ramazan ayına saygı gösterin. Burası Müslüman Türkiye'nin kürsüsü" dedi.
HDP'Lİ ÇELİK: BURASI LAİK TÜRKİYE
Kılıç'a tepki gösteren HDP'li Tuma Çelik, "Müslüman Türkiye değil, laik Türkiye burası, ben Müslüman değilim" sözlerini kullandı.
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