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Cumhurbaşkanının talimatı kadınları 'el dikimi top' üreticisi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde açılan kursta, kadın kursiyerler, el dikimi futbol ve voleybol topu üretmeye başladı
 09 Mayıs 2019 12:35
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Cumhurbaşkanının talimatı kadınları 'el dikimi top' üreticisi yaptı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) düzenlenen kursa katılan kadınlar, unutulmuş bir mesleği yeniden canlandırarak el dikimi futbol ve voleybol topu üretiyor.

Burdur'da yaşayan el dikimi top ustası Hüseyin Şentürk, Isparta ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a el dikimi 3 futbol topu hediye etti. Topları çok beğenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu mesleğin yaşatılması için talimat verdi.

Bunun üzerine, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile İŞKUR iş birliğinde düzenlenen kursa katılan 40 kadın kursiyer, el dikimi futbol ve voleybol topu yapmak için Hüseyin Şentürk'ten eğitim almaya başladı.

Kısa sürede işi öğrenen kadın kursiyerler, 20 altıgen ve 12 beşgen suni deri parçalarını birbirine tahta tezgahlarda dikerek günlük 40 futbol ve voleybol topu üretiyor.

Üniversite, 40 kadın kursiyerle başlattığı kursu devam ettirerek bu alanda ustalar yetiştirmeyi ve bu ustaların kendi işletmelerini açmasına vesile olarak Burdur'u, el dikimi top üretiminin merkezi yapmayı hedefliyor.

Yaklaşık 20 milyon dolarlık bir sektör olan el dikimi top üretimini Burdur'da canlandıran üniversite, Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığını da azaltmayı amaçlıyor.

- "İstihdam dostu bir iş"

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kendilerini cesaretlendirmesiyle projenin başladığını söyledi.

Türkiye'de 1960 ve 1970'lerde çok sayıda el dikimi top ustasının olduğunu ancak günümüzde bu işi yapanların sayısının azaldığını kaydeden Korkmaz, "Türkiye bu alanda tamamen dışa bağımlı, genellikle Çin'den ve Pakistan'dan topları ithal ediyoruz." dedi.

El dikimi topun fabrikasyon toplara göre çok daha dayanıklı ve kullanışlı olduğunu dile getiren Korkmaz, "İyi bir usta günde en fazla 3 top yapabiliyor, bu yönüyle de el dikimi top üretimi istihdam dostu bir iş. Bizim projemize en fazla kadınlar ilgi gösterdi. Şu anda ilk grubumuz sekizinci haftasında, dört hafta sonra ilk ustalarımızı yetiştirmiş olacağız." diye konuştu.

- "İhtiyaç duyan yerlere teklif verme aşamasına geldik"

Korkmaz, iki kurs daha açıp bu alanda 100'den fazla usta yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu ustaların bir kısmı üniversitenin bünyesinde çalışmaya devam edecek, bir kısmı da projenin asıl amacı olan girişimciler olacak. Şu anda bu toplara ihtiyaç duyan yerlere teklif verme aşamasına geldik. Sektörün tabanını genişleterek inşallah Burdur'da bu işi bilen çok sayıda girişimci yetiştireceğiz. Bu işin piyasasını da Burdur'da oluşturmayı hedefliyoruz. Üniversitemiz başlangıçta bu işin bir müddet işletmecilik boyutunda organizasyonunu yürütecek daha sonra kentte sektör oluştuktan sonra kalite ve Ar-Ge konusunda destek verebilir. Bunu başarabildiğimizde sadece ülkemiz için değil dünyaya el dikimi top satabilir hale gelebiliriz. Türkiye'nin unuttuğu bir mesleği şu anda biz üniversitede canlandırdık. Bu alan 20 milyon dolarlık küçük bir sektör, böyle kaybolmuş onlarca sektörümüz var."

- "35 yıl aradan sonra kursiyerlerimiz mesleği canlandırdı"

El dikimi top ustası Hüseyin Şentürk de mesleği Balkan göçmeni dayısından 8 yaşında öğrendiğini ve 46 yıldır sürdürdüğünü anlattı.

Şentürk, mesleğinin, 1990'lı yıllarda Çin ve Uzak Doğu'dan ülkeye getirilen ucuz toplar nedeniyle önemini yitirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın 2018 yılındaki Isparta ziyaretinde kendisine çok güzel üç el dikimi top hediye ettim. Hatta bir tanesi Kasımpaşa logoluydu. Cumhurbaşkanımız hediye ettiğim toplardan çok etkilendi ve arkasındaki bakanlara dönerek 'Böyle bir meslek var, ilgilenin' dedi. O talimattan sonra bakanlar ve rektörümüz konuya el attılar. 35 yıl aradan sonra Türkiye'de ilk defa Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde bu kurs açıldı. Şu an 40 kadın kursiyerimiz 35 yıl sonra bu mesleği canlandırdı ve günde 40 el dikimi top üretiyor."

- "Çok güzel bir meslek"

Kursiyerlerden 28 yaşındaki Felek Dengiz, İŞKUR üzerinden eğitime katıldığını ifade ederek, "Çok güzel bir meslek, inşallah devamı gelir. Çok mutluyuz, işten çok memnunuz. Kendi ülkemizde kendi el emeği topumuzu üretmek istiyoruz." dedi.

Ev hanımı iki çocuk annesi 32 yaşındaki Ayşegül Akın da meslek sahibi olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, suni deri parçalarını el emeğiyle birbirine dikip ürettikleri topların hem kendi ekonomileri hem de kent ekonomisi için büyük önem taşıdığını anlattı.

Üç komşusuyla kursa katılan ev hanımı Gönül Kahraman (39) ise evde boşa vakit geçirmek yerine kursa katıldıklarını ve üretmenin verdiği mutluluğu yaşadıklarını dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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