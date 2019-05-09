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'Bahçeli CHP'nin kirli planlarını bozmuştur'

MHP'li Yalçın: Devlet Bahçeli hep Kılıçdaroğlu'nu açıkta yakalamış, CHP'nin kirli planlarını bozmuştur
 09 Mayıs 2019 12:48
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'Bahçeli CHP'nin kirli planlarını bozmuştur'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP'nin uluslararası aktörlerin uydusu haline geldiğini savunarak, "Devlet Bahçeli hep Kılıçdaroğlu'nu açıkta yakalamış, CHP'nin kirli planlarını bozmuştur" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP'li Engin Özkoç'un "Devlet Bahçeli yok hükmündedir" sözlerine yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi. CHP'nin son dönemlerde çelişkiler içerisinde olduğunu belirten Yalçın, "CHP eski alışkanlıklarla 21'inci yüzyıl Türkiye'sini anlamakta zorlanıyor ve ülkenin sorunları karşısında özgün politika üretemiyor" dedi.

Yalçın, "Söz konusu tutarsızlıkların ve huysuzlukların merkezinde Türkiye gerçekleriyle örtüşmeyen ve çatal dilli açıklamalarıyla yalancı pehlivanı andıran Kemal Kılıçdaroğlu yer almaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanımıza yönelik 'kapaklı' göndermesinden eteğinde çok sayıda taş biriktirdiği ama bir türlü dökemediği anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Engin Özkoç'un sözlerine de tepki gösteren Yalçın, "Lakin Kılıçdaroğlu, hıncını Devlet Bahçeli'den çıkarma işini avenesine havale etmiş olmalı ki CHP sözcülerinden Engin Özkoç dün çıkıp MHP Lideri Sayın Bahçeli hakkında bir alay seviyesiz ve boş iddia dillendirmiştir. 'Devlet Bahçeli yok hükmündedir' diye boyundan ve partisinin millet nezdindeki ederinden büyük laflar eden Engin Özkoç'u Genel Başkanımıza yaptığı göndermeler ve içindeki erik kurusunu açığa vuran dokundurmalarla bizzat kendi patronu yalanlamaktadır. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nın politikada hakkını avucuna sayan hep Devlet Bahçeli olmuştur. Kemal Kılıçdaroğlu'na her seferinde dersini veren, CHP'nin canına ot tıkayan Devlet Bahçeli olmuştur. Devlet Bahçeli hep Kılıçdaroğlu'nu açıkta yakalamış, CHP'nin kirli planlarını bozmuştur" dedi.

CHP'lilerin Cumhur İttifakı'nı anlayamadıklarını kaydeden Yalçın, "CHP'lilerin bir türlü kabullenmek istemedikleri gerçek şudur; 15 Temmuz'dan sonra hem ülkemizin hem de politikanın atmosferi değişmiştir. Bazı siyasi partilerin durduğu yer ve tutumları değişmiştir. Türkiye'nin beka ve güvenlik öncelikleri iktidar için yeni ve akılcı politikalar üretmeyi, yanlıştan dönmeyi bir zaruret haline getirmiştir. Bu bağlamda MHP devletimizin bekası, milletimizin birlik ve bütünlüğü için elini taşın altına koymuş, AK Parti de bunu karşılıksız bırakmamıştır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çözüm süreci diye bir şey söz konusu değildir" açıklamasına da değinen Yalçın, "Sayın Cumhurbaşkanı önceki gün gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Çözüm süreci diye bir şey söz konusu değildir' diyerek tartışma ve yersiz iddialara son noktayı koymuştur. Buna karşılık CHP ise bozuk bir zaman makinesinde kalmışçasına hala eski atmosferde gezinmekte, bir türlü günümüze gelememektedir. Bu halleriyle hiç var olamamışlardır. CHP aklını başına alacağına, 15 Temmuz ve sonrasından ders çıkaracağına daha çok azgınlaşmış, daha çok yoldan çıkmıştır. CHP, 15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu milli mutabakat ruhundan hızla uzaklaşarak, politikayı kendi çıkarı paralelinde yeniden tasarımlamak isteyen uluslararası aktörlerin uydusu haline gelmiştir" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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