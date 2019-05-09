1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TÜRGEV, bağışçı bilgilerinin hack'lendiğini duyurdu

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), hack'lendiğini açıkladı ve bu bilgilerin kamuoyuyla paylaşılma ihtimaline karşı açıklama yaptı
 09 Mayıs 2019 12:47
Yazdır
TÜRGEV, bağışçı bilgilerinin hack'lendiğini duyurdu

TÜRGEV resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sunucularının hack'lendiği ve bağışçı bilgilerinin çalındığı ifade edildi. Vakıf, ilerleyen günlerde bu bilgilerin açıklanma ihtimaline karşı da şimdiden uyarı yaptıklarını ifade etti.

TEK AMACIMIZ KIZ ÇOCUKLARIMIZA SICAK BİR YUVA OLMAK

TÜRGEV'in internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde; "23 yıldır tek gayesi gençliğe hizmet etmek ve Türkiye'nin dört bir yanında eğitim gören kız çocuklarımıza sıcak bir yuva olmak olan Vakfımızın sunucularında yer alan bazı bilgilerin çalındığını üzülerek sizlerle paylaşmak isteriz.

28 Nisan 2019 Pazar günü gerçekleşen bu elim hadiseden adli makamlar bilgilendirilmiş olup, uzman ekipler konunun üzerinde çalışmaktadır.

BAĞIŞÇI BİLGİLERİ ÇALINDI

Veli, öğrenci ve bağışçılarımıza ait TC. Kimlik No, Ad-Soyadı, telefon, adres gibi kişisel verilerinin kamuoyu ile paylaşılması ihtimaline karşı sizlere bu bilgilendirmeyi yapmayı bir borç biliriz.

Ülkemizin adalet ve emniyet sistemine olan güvenle sürecin takipçisi olacağımızı, çalışmalarımızı hız kesmeden daha büyük bir şevk, gayret ve kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eşini ve çocuğunu öldüren güvenlik korucusu tutuklandı
09 Mayıs 2019 13:16		 Reina saldırısında 'görevi ihmal'den yargınan polislere beraat
09 Mayıs 2019 13:04
İzmir'de su dağıtımı yapan 2 genç evde ölü bulundu
09 Mayıs 2019 11:52		 Antrenöre cinsel istismardan 239 yıl hapis istemi
09 Mayıs 2019 11:50
Müjdat Gezen yurt dışına çıkamadı
09 Mayıs 2019 11:36		 Konya'da yasak aşk cinayeti
09 Mayıs 2019 11:05
Cinayet sanığı pilota, 25 yıl hapis cezası
09 Mayıs 2019 10:35		 Çek borcundan tutuklanan bitkisel hayattaki esnaf hastanede tutulacak
09 Mayıs 2019 07:52
Fitness hocası elleri ayakları bağlı site bahçesinde ölü bulundu
09 Mayıs 2019 07:40		 Balkondan düşen çevre mühendisi hayatını kaybetti
08 Mayıs 2019 23:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:21 - 100 bin polis İstanbul'a getirilecek iddiasına yalanlama13:20 - Ziraat Bankası'nın seracılık kredi paketine yoğun ilgi13:16 - Eşini ve çocuğunu öldüren güvenlik korucusu tutuklandı13:13 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:12 - Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi13:10 - CHP'den İstanbul seçimleri için bağış kampanyası13:07 - Ankesörlü telefondan yargılanan eski astsubaya hapis13:04 - Reina saldırısında 'görevi ihmal'den yargınan polislere beraat13:01 - Ak Parti'li Bozdağ: Kesinleşmiş seçimler yenilenmez12:52 - Mesleki ve teknik liselere 'organize' destek
12:48 - 'Bahçeli CHP'nin kirli planlarını bozmuştur'12:47 - TÜRGEV, bağışçı bilgilerinin hack'lendiğini duyurdu12:39 - Meclis kürsüsünde su içti, tartışma çıktı12:37 - LGS'de suya izin çıktı12:37 - 'Seçimi kaybedince arabama küstüm ve garaja park ettim'12:35 - Çeyrek altın ne kadar?12:35 - Cumhurbaşkanının talimatı kadınları 'el dikimi top' üreticisi yaptı12:33 - Anka, milli radarıyla Ege ve Akdeniz'de
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
ABD'den İstanbul seçimleri hakkında küstah açıklama
'Herkes iki minibüste toplansın, sayısız araçla dolaşmayın'
Konya'da yasak aşk cinayeti
İhsan Yavuz'la, Şahan Gökbakar arasında taklit atışması
YÖKDİL'in ÖSYM'ye geçmesi yabancı dil tazminatını verilmesini sağlar mı?
Meclis kürsüsünde su içti, tartışma çıktı
CHP, 134 bin oyun peşine düştü
'Sandık kurulu' mevzuatı yeniden düzenlenecek
Gezi kalkışmasının bütün aktörleri bir araya geldi
Fitness hocası elleri ayakları bağlı site bahçesinde ölü bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
MFÖ 1
şahan gökbakar'ın ali ihsan yavuz'u tiye alması 1
her şey çok güzel olacak 3
let the linç begin 1
idal'in üç noktasını görünce yaşanan endişe 4
Della 3
hiç tadım yok 4
ayrılık 2
Simurganka 2
Neymiş efendim 1
SON İLANLAR
Samsun Ayvacık SYDV Personel Alım İlanı
Hakkari Derecik SYDV Personel Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Aİlım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Erzurum Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 75 İşçi Alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam