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Ak Parti'li Bozdağ: Kesinleşmiş seçimler yenilenmez

Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, "Kesinleşmiş seçimler yenilenmez" dedi
 09 Mayıs 2019 13:01
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Ak Parti'li Bozdağ: Kesinleşmiş seçimler yenilenmez

Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine rağmen ilçe belediye başkanlıkları seçimlerinin neden yenilenmediği sorusuna açıklık getirerek, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nin iptali ve yenilenmesi sebebiyle; sakatlık aynı olsa bile olağan ve olağanüstü itiraz edilmediği veya itirazlar karara bağlandığı için kesinleşmiş Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği ve Muhtarlık seçimleri yenilenmez" dedi.

Adalet eski Bakanı Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Sandık Kurulu Başkanı ve Sandık Kurulu'nun bir üyesinin kamu görevlisi olması kuralının emredici bir hüküm olduğunu hatırlatarak, "YSK da İlçe Seçim Kurulu da bu kuralın dışına çıkamaz;bu kuralın dışına çıkılmasına izin veremez ve bu kuralın dışına çıkılmasına rıza gösteremez" dedi.

YSK'nın takdir hakkı yoktur

Bozdağ, "Tam kanunsuzluk, tam kanuna aykırılıktır. Kanunun açık ve emredici kuralına aykırı Sandık Kurulu teşkili, kuşkusuz tam kanuna aykırılıktır; tam kanunu çiğnemektir; açık ve tam bir kanunsuzluktur.Bu halde aranacak tek şey, sadece kanuna aykırı oluşturulmuş sandık kurulu sayısı ile bu sandıklardaki seçmen sayısı çarpımı sayısal sonucunun,seçim sonucunu etkileyecek bir sayıya ulaşıp ulaşmadığıdır.Böylesi bir durumda, seçmenin oy tercihine bakılmaz" dedi.

Bozdağ, "Eğer kanunun emredici hükmüne aykırı oluşturulmuş Sandık Kurulu sayısı ile bu sandıklardaki seçmen sayısı,seçimin sonucunu etkileyecek sayıya ulaşmışsa,YSK, sırf bu nedenle seçimin iptaline ve yenilenmesine karar vermek zorundadır.Böylesi bir halde YSK'nın takdir hakkı yoktur.Aksi,seçim sonucunu etkileyecek tam kanunsuzluğa geçerlik kazandırmak olur. Tam kanunsuzluğa onay,YSK'nın kanunu tam çiğnemesidir. YSK,tam kanunsuzluğa onay veremez. YSK'nın yetki ve görevi,tam kanuna uymak,tam kanunu uygulamak ve tam kanunsuzluğa geçit vermemektir" ifadelerini kullandı.

İlçe seçimleri yenilenmez

Bozdağ, "Eldeki verilere göre İstanbul'da;31 bin 280Sandık Kurulu Başkanı'nın 6 bin 539'u,31 bin 280 Sandık Kurulu üyesinin 13 bin 84'ü kamu görevlisi değildir.Bu,seçim sonucunu etkileyecek sayıda Sandık Kurulu'nun,kanuna aykırı oluşturulduğunun delilidir;tam kanunsuzluktur;iptal için yeter sebeptir.Ak Parti'nin diğer gerekçeleri bir yana, sırf bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminin iptal edilip yenilenmesi, YSK'nın tam kanuna uyduğu, tam kanunu uyguladığı ve tam kanunsuzluğa geçit vermediği anlamına gelir. Aksi karar,YSK'nın kanunu çiğnemesi olurdu" dedi.

Bozdağ, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nin iptali ve yenilenmesi sebebiyle; sakatlık aynı olsa bile olağan ve olağanüstü itiraz edilmediği veya itirazlar karara bağlandığı için kesinleşmiş Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği ve Muhtarlık seçimleri yenilenmez.Bu değerlendirmeler ışığında YSK'nın kararı, seçim hukukuna uygun bir karardır. YSK'nın saygın üyelerini isim vererek hedef göstermeyi, tehdidi ve hakareti de şiddetle kınıyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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