Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
Merkez Bankası, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini duyurdu
|09 Mayıs 2019 13:12
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