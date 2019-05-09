Eşini ve çocuğunu öldüren güvenlik korucusu tutuklandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eşini ve oğlunu öldüren, iki oğlunu da yaralayan güvenlik korucusu Ömer Dinler (30), tutuklandı.

Turgut Özal Mahallesindeki evlerinde dün tabancayla eşi ve 3 çocuğuna ateş eden güvenlik korucusu Dinler'in, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Dinler, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Dinler'in ifadesinde, sürekli tedaviye götürülmesi gereken çocuğunun hastaneye götürülmemesi üzerine eşiyle tartıştığını, bu sırada kendini kaybettiğini ve ne yaptığını bilmediği yönünde ifade verdiği öğrenildi.

- Babasının köyüne defnedildi

Bu arada Karlıova Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Songül Dinler ve oğlu Efekan Dinler'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından Songül Dinler'in babası Hüsamettin Turgut'a teslim edildi. Turgut, kızı ve torununun cenazesini kendi köyü Bahçe'ye götürerek, köy mezarlığında toprağa verdi.

- Yaralı çocukların tedavisi sürüyor

Olayda ağır yaralanan kardeşler Fatih Dinler'in tedavisi Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Yusuf Dinler'in ise Elazığ Medikal Park Hastanesi'nde sürüyor.

- Olay

Dün Karlıova ilçesinde Ömer Dinler tabancayla eşi Songül (24), çocukları Fatih (3), Efekan (1) ve Yusuf Dinler'i (6) yaralamış, Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Songül Dinler ve oğlu Efekan Dinler, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.