Ziraat Bankası'nın seracılık kredi paketine yoğun ilgi

Ziraat Bankası tarafından şubat ayında üreticilere ve yatırımcılara sunulan "seracılık kredi paketi" kısa sürede büyük ilgi gördü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, seralardaki tarımsal üretimin geliştirilerek arttırılması, belirli bölgelerde yoğunlaşan seracılık faaliyetlerinin, özellikle jeotermal enerji kaynaklarının bulunduğu bölgelerde de yaygınlaştırılması, örtü altı tarımında kapasite kullanımının, üretimde verimliliğin ve sürdürülebilirliğin arttırılması hedefiyle Ziraat Bankası tarafından şubat ayında üreticilere ve yatırımcılara sunulan "seracılık kredi paketi" kısa sürede yoğun ilgi çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, geçen şubat ayında sunulan seracılık kredi paketinden yararlanmak amacıyla yapılan kredi başvurularının kısa sürede 1 milyar TL'ye yaklaştığını bildirdi.

Seracılık konusundaki yatırım kredilerinin ağırlıklı olarak yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde yoğunluk kazandığını aktaran Pişmaf, "Henüz asıl yatırım döneminin başında olmamıza rağmen seracılık kredi paketi kapsamında 3 ay gibi kısa bir sürede 400 milyon TL'ye yakın kredi kullandırdık. Bu rakam önceki 3 yılın aynı dönemdeki ortalamalarına göre yaklaşık yüzde 110 oranında artışı ifade ediyor. Analizleri devam eden kredi talepleri ile birlikte yıl sonuna kadar 1 milyar TL'yi aşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Seracılık kredi paketinin amaçlarından bir tanesinin de seracılığı ülke sathına yaymak olduğunu hatırlatan Pişmaf, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere ülkemizde örtü altı tarımı denildiğinde ilk akla gelen yerler Antalya, Adana, Mersin ve Muğla gibi illerimiz olmaktadır. Biz kredi paketini sunarken, hedeflerimizden bir tanesinin de seracılığı teknik ve ekonomik olarak yapılabileceği tüm bölgelerimize yaygınlaştırmak olarak belirtmiştik. Bugün Antalya, Mersin, Adana gibi klasik olarak seracılığın yoğun olduğu yerlerde kredi kullandırdığımız gibi, Afyonkarahisar, Burdur, Aydın, Konya, Yalova, Kayseri, Yozgat, Balıkesir, Eskişehir gibi illerimizin ağırlıklı olduğu 65 ilimizden kredi talebi almış bulunuyoruz."

Pişmaf, seracılık kredi paketi kapsamında bugüne kadar kredi talep edilen yatırımların hayata geçirilmesi ile birlikte örtü altı üretimine başta domateste yaklaşık yüzde 2 ve muzda yaklaşık yüzde 4 olmak üzere, diğer ürünlerin üretim miktarlarına da önemli katkı sağlanacağını belirtti.

Pişmaf, "Bugün bazı illerimizde küçük ölçeklerde de olsa başlayan seracılık faaliyetleri seracılığın yaygınlaşması için önemli adımlardır. İklim değişikliklerinin tarımsal üretime olan etkilerinin azaltılması, tarımsal ürünlerde arz talep ve fiyat dengesinin sağlanması, ürünlerin üreticiden tüketiciye daha kolay ve düşük maliyetle ulaştırılması açısından seracılığın teknik ve ekonomik olarak yapılabileceği tüm bölgelere yaygınlaştırılmasını stratejik bir alan olarak görüyoruz. Ziraat Bankası, diğer alanlarda olduğu gibi seracılık konusunda da ülke tarımını desteklemeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.