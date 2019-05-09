1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ziraat Bankası'nın seracılık kredi paketine yoğun ilgi

Ziraat Bankası tarafından şubat ayında üreticilere ve yatırımcılara sunulan "seracılık kredi paketi" kısa sürede büyük ilgi gördü
 09 Mayıs 2019 13:20
Yazdır
Ziraat Bankası'nın seracılık kredi paketine yoğun ilgi

Ziraat Bankası tarafından şubat ayında üreticilere ve yatırımcılara sunulan "seracılık kredi paketi" kısa sürede büyük ilgi gördü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, seralardaki tarımsal üretimin geliştirilerek arttırılması, belirli bölgelerde yoğunlaşan seracılık faaliyetlerinin, özellikle jeotermal enerji kaynaklarının bulunduğu bölgelerde de yaygınlaştırılması, örtü altı tarımında kapasite kullanımının, üretimde verimliliğin ve sürdürülebilirliğin arttırılması hedefiyle Ziraat Bankası tarafından şubat ayında üreticilere ve yatırımcılara sunulan "seracılık kredi paketi" kısa sürede yoğun ilgi çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, geçen şubat ayında sunulan seracılık kredi paketinden yararlanmak amacıyla yapılan kredi başvurularının kısa sürede 1 milyar TL'ye yaklaştığını bildirdi.

Seracılık konusundaki yatırım kredilerinin ağırlıklı olarak yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde yoğunluk kazandığını aktaran Pişmaf, "Henüz asıl yatırım döneminin başında olmamıza rağmen seracılık kredi paketi kapsamında 3 ay gibi kısa bir sürede 400 milyon TL'ye yakın kredi kullandırdık. Bu rakam önceki 3 yılın aynı dönemdeki ortalamalarına göre yaklaşık yüzde 110 oranında artışı ifade ediyor. Analizleri devam eden kredi talepleri ile birlikte yıl sonuna kadar 1 milyar TL'yi aşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Seracılık kredi paketinin amaçlarından bir tanesinin de seracılığı ülke sathına yaymak olduğunu hatırlatan Pişmaf, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere ülkemizde örtü altı tarımı denildiğinde ilk akla gelen yerler Antalya, Adana, Mersin ve Muğla gibi illerimiz olmaktadır. Biz kredi paketini sunarken, hedeflerimizden bir tanesinin de seracılığı teknik ve ekonomik olarak yapılabileceği tüm bölgelerimize yaygınlaştırmak olarak belirtmiştik. Bugün Antalya, Mersin, Adana gibi klasik olarak seracılığın yoğun olduğu yerlerde kredi kullandırdığımız gibi, Afyonkarahisar, Burdur, Aydın, Konya, Yalova, Kayseri, Yozgat, Balıkesir, Eskişehir gibi illerimizin ağırlıklı olduğu 65 ilimizden kredi talebi almış bulunuyoruz."

Pişmaf, seracılık kredi paketi kapsamında bugüne kadar kredi talep edilen yatırımların hayata geçirilmesi ile birlikte örtü altı üretimine başta domateste yaklaşık yüzde 2 ve muzda yaklaşık yüzde 4 olmak üzere, diğer ürünlerin üretim miktarlarına da önemli katkı sağlanacağını belirtti.

Pişmaf, "Bugün bazı illerimizde küçük ölçeklerde de olsa başlayan seracılık faaliyetleri seracılığın yaygınlaşması için önemli adımlardır. İklim değişikliklerinin tarımsal üretime olan etkilerinin azaltılması, tarımsal ürünlerde arz talep ve fiyat dengesinin sağlanması, ürünlerin üreticiden tüketiciye daha kolay ve düşük maliyetle ulaştırılması açısından seracılığın teknik ve ekonomik olarak yapılabileceği tüm bölgelere yaygınlaştırılmasını stratejik bir alan olarak görüyoruz. Ziraat Bankası, diğer alanlarda olduğu gibi seracılık konusunda da ülke tarımını desteklemeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Konutlar satılmayınca 'kiralama' formülü devreye girdi
07 Mayıs 2019 08:00		 Ankara'da 50 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimi yapıldı
06 Mayıs 2019 12:41
'Faizsiz konut sistemi güvence altına alınacak'
04 Mayıs 2019 14:21		 Yabancı, Türkiye'de konuta 135 bin dolar ödüyor
01 Mayıs 2019 12:19
Durgun olan konut piyasasında ilk fon için düğmeye basıldı
29 Nisan 2019 08:45		 Kredi limitinin düşürülmesini isteyince sigorta ücreti kestiler
26 Nisan 2019 11:51
Devletten 960 lira kira yardımı
26 Nisan 2019 09:19		 Merkez Bankası faizi sabit tuttu
25 Nisan 2019 14:07
Türkiye de azaldı, Erzurum'da arttı
21 Nisan 2019 17:13		 TOKİ'nin sosyal konut projesine 636 bin başvuru
20 Nisan 2019 11:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:59 - Ticaret Bakanı Pekcan: Uçuşa geçmemiz lazım14:58 - Van'da terör operasyonu: 7 gözaltı14:54 - Yenilenen İstanbul seçiminde aynı seçmen listesi kullanılacak14:49 - 2,5 ton küflenmiş kırmızıbiber ele geçirildi14:42 - Bylock kullanan, FETÖ'nün okulunda çalışan çifte hapis cezası14:38 - Seyir halinde kamyona baltayla defalarca vurdu14:35 - Ardahan Valisi'nden silah ruhsatı hassasiyeti14:32 - Jandarmaya 'hakaret ve mukavemet' iddiasından 2 kişiye tutuklama14:28 - İBB, yerli nohut deneme ekimi gerçekleştirdi14:28 - 'Naklen atamada, Vali yardımcısı yetkili değil' kararı
14:24 - '31 Mart ile 23 Haziran arasında 18 yaşına girenler oy kullanamayacak'14:19 - TBMM Genel Kurulu toplanamadı14:18 - CHP'li Bekaroğlu: Sandıkta 2-3 müşahidimiz vardı, şimdi 10 müşahit olacak14:12 - Ordulu ninelerin okuryazar olma azmi14:09 - 'Türkiye'nin Avrupa'ya esas katkısı, AB'ye tam üyeliği ile mümkün olacaktır'14:05 - FETÖ sanığı eski subay: Sevdiğimle evlenmemi istemediler14:03 - Üniversitelerin kadro değişiklik talepleri hala tekemmül etmedi!14:00 - YSK'da CHP ve İYİ Parti'nin itirazlarını Pazartesi görüşecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Konya'da yasak aşk cinayeti
Meclis kürsüsünde su içti, tartışma çıktı
'Herkes iki minibüste toplansın, sayısız araçla dolaşmayın'
ABD'den İstanbul seçimleri hakkında küstah açıklama
İhsan Yavuz'la, Şahan Gökbakar arasında taklit atışması
YÖKDİL'in ÖSYM'ye geçmesi yabancı dil tazminatını verilmesini sağlar mı?
CHP, 134 bin oyun peşine düştü
'Sandık kurulu' mevzuatı yeniden düzenlenecek
TRT Haber ve Spor Dairesi Başkanı istifa etti
Bir Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru hikayesi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rest çekmek 2
idal'in üç noktasını görünce yaşanan endişe 4
haşat etmek 4
selam ve dua ile 1
hiçbir şey olmasa dahi kesinlikle bir şeyler oldu 5
euro 3
ekmeğin sarıldığı kese kağıdının ücretli olması 2
Yine de 2
MFÖ 3
chp'nin tüm istanbul seçimlerinin iptalini talep etmesi 1
SON İLANLAR
Samsun Ayvacık SYDV Personel Alım İlanı
Hakkari Derecik SYDV Personel Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Aİlım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Erzurum Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 75 İşçi Alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam