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100 bin polis İstanbul'a getirilecek iddiasına yalanlama

İçişleri Bakanlığı, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimleri için 100 bin polis görevlendirilecek iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, bu tür iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu duyurdu.
 09 Mayıs 2019 13:21
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100 bin polis İstanbul'a getirilecek iddiasına yalanlama

İçişleri Bakanlığı, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimleri için 100 bin polis görevlendirilecek iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, bu tür iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu duyurdu.

İŞTE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA

Sosyal medya platformlarında kasıtlı olarak servis edilen ikamet zorunluluğu olmaması nedeniyle 100.000 polisin İstanbul'a getirilerek oy kullandırılacağına ilişkin gerçekdışı paylaşımların yanıltıcı bir algı oluşturmaması adına, gerçek durumun kamuoyu ile paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur;

1683 SAYILI KARARLA LİSTEER KESİNLEŞMİŞTİR

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listeleri; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Seçmen kütüğü düzenlenmesi başlıklı 33'üncü maddesinin "Seçmen kütüğü; adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresi bilgileri esas alınarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre her yıl yeniden düzenlenir, sürekli bilgi toplama ile her seçim döneminde güncelleştirilir." hükmü kapsamında "Adrese Dayalı Nüfus Sistemi Kayıtları"na dayanılarak hazırlanıp, 4 Ocak 2019 tarihinde askıya çıkarılmış, gelen itirazlar değerlendirilerek seçime katılacak her siyasi partiye de gönderilerek 31 Ocak tarihi itibariyle kesinleştirilmiştir. Seçimlerin yenilenmesi gereken yerlere ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun almış olduğu 1683 sayılı kararda seçmen listelerinde güncelleme yapılmayacağı net bir şekilde ifade edilmiştir.

SON SEÇİMDE GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLEN KOLLUK KUVVETİ SAYISI 6 BİN 449'DUR

Ayrıca 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan mahalli idare seçimleri kapsamında Bakanlığımızca tüm Türkiye'de kolluk görevlisi olarak jandarma ve emniyet teşkilatlarından yapılan geçici görevlendirme sayısı 6.449, son 10 seçimin tamamında yapılan geçici görevlendirmenin toplamı iftira edilen rakamın yarısına bile ulaşmadığı göz önüne alındığında yapılan paylaşımların ne kadar gerçek dışı, kasıtlı olduğu kolayca anlaşılacaktır.

POLİSİ DÜŞMAN GÖSTEREN BU PAYLAŞIMLAR EMNİYET TEŞKİLATINI YARALIYOR

Dolayısıyla bu tür paylaşımlar, hukuken ve fiilen mümkün olmadığı/olmayacağı çok açık olmasına rağmen güvenlik kuvvetlerimizin başarılı çalışmalarına gölge düşürmek amacıyla yapılan maksatlı bir iftiradır. Bu maksatlı itiraflar aynı zamanda mesai mefhumu gözetmeksizin terörle mücadele ve asayiş olaylarının önlenmesi için can siperane görev yapan kolluk birimlerimizi, Emniyet ve Jandarma teşkilatımızı derinden yaralamaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Memurlar.Net
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