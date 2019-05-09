50 yıllık demircinin ramazanda kor ateşle imtihanı
|09 Mayıs 2019 13:24
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki demirci Mustafa Çakmak, 50 yıldır kor ateşin karşısında çekiç sallayarak hem ekmek mücadelesini sürdürüyor hem de ramazan ayı geldiğinde orucunu tutuyor.
Küçük Sanayi Sitesi'nde baba mesleği demirciliği yarım asırdır sürdüren Mustafa Çakmak, hem işini yapıyor hem de orucunu tutuyor.
Çakmak, bin derece sıcaklıktaki kor ateşin karşısında çekiç sallayarak, şekil verdiği demirden tarımsal aletler üretiyor.
Mustafa Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının okumasını istemesine rağmen demirciliğe olan ilgisi nedeniyle bu işi yaptığını söyledi.
Lise yıllarında başladığı meslek hayatına, askerlik dönüşü kendi dükkanını açarak devam ettiğini belirten Çakmak, severek yaptığı meslek hayatında 50 yılı geride bıraktığını, kış aylarında sobalar için ızgara, yaz aylarıyla birlikte de tarımsal aletler ürettiğini anlattı.
Yaklaşık bin derece sıcaklıktaki ocağın karşısında çalışmasına rağmen orucunu da tuttuğunu dile getiren Çakmak, "Hayatımda iki dönemdir yaz aylarında oruç tutuyorum. Artık git gide kışa aylarına dönüyoruz. Elhamdülillah bir zorluğu yok. Benim mesleğim peygamber mesleğidir. Mesleğimi severek yapıyorum. Oruçluyken çalışmak beni yormuyor. İnsan ne yaparsa severek gönülden yapmalıdır. Gönülden yapılan her işte başarılı olunur." ifadelerini kullandı.
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