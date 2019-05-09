Yaya geçidini kullanan kediye sosyal medyada büyük ilgi
Giresun'da araç trafiğinin durmasıyla yaya geçidini kullanan kedinin videosu sosyal medyada paylaşıldı
|09 Mayıs 2019 13:27
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Giresun'da caddede yaya geçidini kullanan kedinin videosu sosyal medyada ilgi gördü.
Şebinkarahisar ilçesi Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan kedi araç trafiğini görünce geri hamle yaptı.
Bir süre sonra yaya geçidine ilerleyen kedi, trafik polisinin yayalar için araçları durdurmasıyla geçidi kullanarak karşıya geçti.
Bu sırada trafik polisinin eliyle kediye geç işareti yapması da görüntüye yansıdı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntü, ilgi topladı.
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