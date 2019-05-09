Baba ve annesinin hatırasını 'kara lastik'leri ile yaşatıyor
|09 Mayıs 2019 13:34
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Siirt'te yaşayan boks antrenörü Suat Yüksek, vefat eden baba ve annesinin hatırasını "kara lastik"leri ile yaşatıyor.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde boks antrenörü olan Yüksek'in babası Hamit Yüksek 2004'de, annesi Menice Yüksek ise 2011 yılında hayatını kaybetti.
Yüksek özlem duyduğu babasının kara lastiklerinde çiçek yetiştiriyor, annesinin hayattayken giydiği kara lastiklerini ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde çalışma yaptığı boks salonunda oluşturduğu, 30 yılda topladığı antika eşyaların yer aldığı özel köşede saklıyor.
Yüksek, antika köşesindeki en değerli eşyalar arasında yer alan anne ve babasına ait lastik ayakkabılara gözü gibi bakıyor.
Sporun yanı sıra antika eşyalara ilgisiyle de tanınan Yüksek, günün bir bölümünü oluşturduğu köşesinde Türk sanat müziği dinleyerek geçiriyor, geçmişe yolculuk yapıyor, anne ve babasıyla geçirdiği hatıralarını yad ediyor.
- "Hatırladıkça hüzünleniyorum"
Yüksek AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukken maddi durumlarının iyi olmadığını söyledi.
"Çocukken babamdan ayakkabı isterdim. Maddi durumumuz iyi olmadığı için ayakkabı alamadığımızdan, kalbimin kırılmaması için 'Ayakkabı devede, gelecek.' derdi. Ama hiç yeni ayakkabı görmedik. Bunları hatırladıkça hüzünleniyorum." diyen Yüksek, bu nedenle babasından kalan kara lastikleri içinde çiçek yetiştirerek sakladığını belirtti.
Yüksek, annesinin vefat etmeden giydiği ayakkabıları da ondan kalan en büyük hatıra olarak gördüğünü anlatarak, kendisi için manevi değeri çok yüksek bu ayakkabıları ömür boyu saklayacağını kaydetti.
Şimdi çocuk ve gençlerin imkanlar yönünden şanslı olduğunu vurgulayan Yüksek, "Eskiden ayakkabı bulamıyorduk ancak bu zamanda hemen herkesin 4-5 ayakkabısı var. Tasarrufa dikkat etmeli, büyüklerimizin, anne ve babalarımızın kıymetini bilmeliyiz." diye konuştu.
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