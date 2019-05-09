HDP'li gençler, HDP'li belediye başkanını darp etti iddiası

İddiaya göre, HDP'li Mazıdağı Belediye Meclis Üyeleri kendi yakınlarını belediyede işe yerleştirmek istedi. Bunun olmasını istemeyen HDP Gençlik Kolları üyesi olduğu belirtilen H.T. ve arkadaşları, parti binasında Belediye Başkanı Özaydın ve yardımcısı Çoko'yu bir odaya kilitledi. HDP'li gençlerin odaya kilitledikleri Özaydın ve Çoko'yu darp ettiği ileri sürüldü.

Olayın ardından Özaydın ve Çoko İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kendilerini darp eden şahıslardan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.