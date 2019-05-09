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Akılcı İlaç Kullanımında 7. kez zirvede olan ilimiz

Türkiye'de 7 yıldır en düşük antibiyotik kullanım oranıyla dikkati çeken Artvin'de bu durum doğal beslenme, temiz hava ve kentteki eğitim seviyesinin yüksek olması ile ilişkilendiriliyor
 09 Mayıs 2019 13:40
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Akılcı İlaç Kullanımında 7. kez zirvede olan ilimiz

Artvin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda, 7 yıldır en düşük antibiyotik kullanım oranıyla başı çeken il olan Artvin'de gereksiz antibiyotik kullanımının daha da azaltılması için çalışmalar yürütülüyor.

Akılcı ilaç kullanımında Türkiye genelinde Artvin'in son 7 yılda iller arasında, Şavşat'ın da ilçeler arasında ilk sırayı aldığını kaydeden İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İrfan Akalın, emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına ve Artvinlilere teşekkür etti. Akalın, Artvin'de bilinçli ilaç tüketimini Artvin insanının eğitim seviyesine, doğal beslenme, bal ve hayvansal ürün tüketimine bağlarken, Artvinliler ise yaşadıkları kenttin temiz havası ile eğitim seviyesinin yüksek olmasına bağlıyor.

Hak ettiğimiz bir durum

Konuyla ilgili açıklama yapan Eczacı Ayça Bülbül, "Bu hekim, eczacı ve hastaların içinde olduğu bir durum. Artvin gerçekten bu konuda belli bir bilinç seviyesine ulaştı. Hastalarımızda bu konuda oldukça bilinçli davranıyorlar. Onun için hak ettiğimiz bir durum olduğunu düşüyorum" dedi.

Doğal beslenmeye öncelik veriliyor

Emekli Öğretmen Hasan Yavuz ise, "Artvin eğitimde belli bir seviyeye ulaşmıştır. Okuma yazma oranı yüksek ve eğitim seviyesinin fazla olan bir kent. Doktor kontörlünde ilaç kullanımı gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra kendi ürettiğimiz yiyeceklerle besleniyoruz" derken, kentte şarküteri işletmesi sahibi Berkan Büyük ise "Doğayla iç içe bir toplum olduğumuz için aynı zamanda eğitimci bir toplum olduğumuz için doktora gitmeden onun tavsiyelerine uymadan herhangi bir ilaç kullanımını yapmıyoruz. Bunu ben görüyorum. Misal grip olduğunda gidip ilaç almak yerine gelip kestane balı alıyorlar. Yani doktora gitmeden önce bile doğal yöntemlerle kendi şifasını arıyor" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı
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