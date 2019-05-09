Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında karar
|09 Mayıs 2019 13:47
|Yazdır
Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa, 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Yavuz Önder K. ile avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Duruşmada son sözü sorulan sanık Yavuz Önder K, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.
Avukatlar da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Van'da terör operasyonu: 7 gözaltı
09 Mayıs 2019 14:58
|Bylock kullanan, FETÖ'nün okulunda çalışan çifte hapis cezası
09 Mayıs 2019 14:42
|FETÖ sanığı eski subay: Sevdiğimle evlenmemi istemediler
09 Mayıs 2019 14:05
|Eskişehir'deki FETÖ davalarında 2 sanığa hapis
09 Mayıs 2019 13:57
|Tunceli'de çatışmada 3 asker yaralı
09 Mayıs 2019 13:52
|Eski seçim katibine FETÖ'den hapis cezası
09 Mayıs 2019 13:30
|Ankesörlü telefondan yargılanan eski astsubaya hapis
09 Mayıs 2019 13:07
|Teröristlerden 'maça hazır olanlar var mı?' şifresi!
09 Mayıs 2019 11:02
|PKK elebaşı için açlık eylemine katılan 6 kişiye gözaltı
09 Mayıs 2019 10:50
|Mardin'de eski polislere FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
09 Mayıs 2019 09:27