Sosyal medyada bir araya gelip organlarını bağışladılar

Sosyal medya üzerinden bir süre önce iletişime geçerek, "Ankara Yardım Faaliyetleri" grubu kuran gönüllüler, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla organ bağışında bulundu.

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi'nde bir araya gelen gençler, burada görevliler eşliğinde form doldurarak organlarını bağışladı.

Grup adına açıklamada bulunan üyelerden Mesut Ergül, organ bağışını teşvik etmek istediklerini, bu kapsamda ilk etapta 10 üyelerinin bağışta bulunduğunu belirtti.

Genellikle ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret edip maddi, manevi destekte bulunmayı amaçladıklarını ifade eden Ergül, "Bunun yanı sıra toplumsal bazı sorumluluklar da üstlenmemiz gerektiğini düşündük. Gençler olarak organ bağışına el atmak istedik. Bu kampanyaya başlamadan önce, bilgilendirici videolar paylaştık ve organ bağışının neden gerekli olduğunu anlattık." şeklinde konuştu.

Üyelerden Kübra Piper ise "Sosyal medyadan sesimizi duyurarak, yetim çocuklara yönelik projeler yaptık. İnsanların ilgisinin artığını görünce bu işi büyütmeye karar verdik. İhtiyacı olan ailelere gıda yardımı ve yakıt yardımı yapmaya başladık. Hasta olan çocuklara yönelik ayrı bir yardım projesi başlattık." diye konuştu.