Tunceli'de çatışmada 3 asker yaralı
Kentin kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 3 asker hastaneye kaldırıldı
|09 Mayıs 2019 13:52
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Tunceli kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam eden İl Jandarma Komutanlığı timleri bir grup teröristle sıcak temas sağladı.
Çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi kaldırılan askerlerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bölgede, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için helikopterler desteğinde gerçekleştirilen operasyon sürüyor.
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