Eskişehir'deki FETÖ davalarında 2 sanığa hapis
|09 Mayıs 2019 13:57
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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan biri tutuklu iki sanık hapis cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, FETÖ'ye bağlı kapatılan yurtlarda müdürlük yaptığı, gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı, 2014'te Eskişehir Adliyesi önünde örgüt mensuplarının katıldığı protestolarda yer aldığı iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Rıdvan A. ile avukatı hazır bulundu.
Suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulunan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.
Sanığın cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulunduran heyet, tahliyesini kararlaştırdı.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki bir başka davada ise tutuksuz sanık İnci T'ye "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
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