Ordulu ninelerin okuryazar olma azmi

Ordu Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan okuma yazma kursuna katılan 80 ve 87 yaşındaki iki kadın, azimleriyle göz dolduruyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında Altınordu ilçesindeki Halk Eğitim Merkezinde de kurs açıldı.

Kursa katılan 80 yaşındaki Zuriye Keskin ile 87 yaşındaki Meryem Kör, okuryazar olabilmek için gösterdikleri çabayla dikkat çekiyor.

Meryem Kör, gazetecilere yaptığı açıklamada, imkansızlık nedeniyle okula gidemediğini, okuyamadığı için bu zamana kadar çok zorluk çektiğini söyledi.

Özellikle hastaneye gittiğinde yaşadığı zorluklara değinen Kör, yakınlarının tavsiyesi üzerine kursa başladığını belirtti.

Kör, yaklaşık iki aydan bu yana kursa geldiğini ve okuma yazmayı az da olsa öğrenmeyi başardığını ifade ederek, şu anda faturaları okuyabildiğini anlattı.

Okuma yazma bilmeyenlere tavsiyelerde bulunan Kör, "Gece gündüz durmadan okusunlar. Ne kadar iyiymiş okumak. Ben bunu şimdi anladım." dedi.

Kör, okusaydı öğretmen olmak istediğini de sözlerine ekledi.

Zuriye Keskin de eskiden kız çocukları okutulmadığı için okuma yazma öğrenemediğini söyledi.

Geç de olsa okuma yazma öğrenmeye başladığını ifade eden Keskin, bunun mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Televizyonda görerek kursa katılmaya karar verdiğini kaydeden Keskin, "Bilmeyenler gelsin, okusun. Okumak çok güzelmiş." ifadesini kullandı.

Kurs öğretmeni İnci Elibol, okuma yazma seferberliğinden dolayı Emine Erdoğan'a çok teşekkür ederek, "Teyzelerim gerçekten çok meraklı ve öğrenme azmiyle dolu. Teyzelerimiz okuma yazmayı öğrenip güzel bir şekilde buradan ayrılıyorlar." diye konuştu.

Elibol, kursiyerlerin gösterdiği azmin örnek hale geldiğine işaret ederek, kursların okuma yazma bilmeyen herkese açık olduğunu belirtti.