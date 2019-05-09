'Naklen atamada, Vali yardımcısı yetkili değil' kararı

Eğitim-Bir-Sen, anaokulunda aşçı olarak çalışan bir memurun, soruşturma sonucunda idari yönden getirilen teklifle bulunduğu okuldan başka bir okula yapılan naklen atamasının iptali için açtığı davada, mahkeme, yetkisiz makam tarafından yapılan atama işlemini iptal etti.

Kastamonu İdare Mahkemesi, kararında şu ifadelere yer verdi: "... Kamu hukukunda bir makama verilen yetkinin, aksine bir hüküm bulunmadıkça o makam tarafından kullanılacağı, bir makamın yetkisinin başka bir kişiye devredilmesi için mevzuatla yetkili kılınması gerekeceği tartışmasızdır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 8/C maddesinde, il memurlarının görev yerlerinin değiştirilmesi konusunda valilere verilen yetkinin devrinin mümkün olmadığı; aynı Kanun'un 9/B maddesi ile devredilebileceği öngörülen yetkinin ise hesabata ve teknik hususlara ait işlerle ilgili olduğundan, naklen atama konusundaki yetkiyi kapsamadığı; Valiye tanınan atama konusundaki yetkinin de Vali yardımcısı tarafından kullanılamayacağı kuşkusuzdur. Uyuşmazlıkta; davacının atama işlemine, 5442 sayılı yasanın 8/C maddesi uyarınca Çankırı Vali Yardımcısı tarafından 08/10/2018 tarih ve 18616141 sayılı işlem ile olur verildiği görülmektedir. Bu durumda, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 8/C maddesi uyarınca atama işleminin, Vali Yardımcısı tarafından tesis edilmesi sebebiyle dava konusu işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır..."

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