Bylock kullanan, FETÖ'nün okulunda çalışan çifte hapis cezası
|09 Mayıs 2019 14:42
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Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada örgütün kapatılan okulunda çalışan çifte 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar İbrahim ve eşi Mesude Bozkurt İstanbul Adliyesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sitemi (SEGBİS) ile bağlandı.
Çift, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadıklarını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını belirtti.
Duruşma savcısı, sanıkların örgütün kapatılan okulunda çalıştıklarını, ByLock kullandıklarını, ayrıca sanık İbrahim Bozkurt'un örgütün üst düzey yöneticileriyle irtibatlı olduğunu belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıklara "silahı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasaklarının devamına hükmetti.
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