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2,5 ton küflenmiş kırmızıbiber ele geçirildi

İslahiye ilçesinde ele geçirilen 2,5 ton küflenmiş kırmızı biber, belediye zabıta ekipleri tarafından imha edildi
 09 Mayıs 2019 14:49
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2,5 ton küflenmiş kırmızıbiber ele geçirildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çuvallar içerisinde 2,5 ton bozulmuş ve küflenmiş kırmızıbiber ele geçirdi.

Yurt dışından değişik ürünler adı altında ithal edilen afla toksinli biberlerin, kötü şartlarda işlenerek bir depoda çuvallarda tutulduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Yeni Mahalle'deki bir depoya düzenledikleri operasyonda, 25 kilogramlık torbalar içinde toplam 2,5 ton, bozulmuş ve küflenmiş kırmızıbiber buldu.

Ürün sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken, belediyenin iş makineleriyle kamyonlara yüklenen kırmızı biberler, ilçe dışındaki bir alanda zabıta kontrolünde bir kısmı yakılarak, bir kısmı ise toprağa gömülerek imha edildi.

Belediye Başkanı Kemal Vural, İslahiye'nin biber üretiminde önemli tesislere sahip olduğunu ve biber kalitesini gölgeleyecek merdiven altı üretim yapılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Vural, ithal olarak gelen ve afla toksin içeren biberle mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.

Anadolu Ajansı
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