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Ticaret Bakanı Pekcan: Uçuşa geçmemiz lazım

Ticaret Bakanı Pekcan: Bütün hedefimiz, küresel tedarik zincirlerinde Türk firmalarının rolünü artırmak ve bu zincirin yüksek teknoloji tabanlı üretim halkalarının Türk firmalarından tedariğiyle yapılmasını sağlamak
 09 Mayıs 2019 14:59
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Ticaret Bakanı Pekcan: Uçuşa geçmemiz lazım

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ülkemiz havacılık sektöründe azımsanmayacak bir yol katetti. Bunu daha da geliştirmemiz lazım. Biz emekleme sürecini geçtik, koşuyoruz. Şimdi havacılıkla beraber sizlerin desteğiyle, bakanlığımızın desteğiyle artık uçuşa geçmemiz lazım. İleri teknolojili ürün ihracatımızı havacılık sektörü başta olmak üzere artırmamız lazım" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, Havacılıkta Tedarik Zinciri Geliştirme ve İhracat Konferası'nda yaptığı konuşmada, "Bakanlık olarak vizyonumuz önümüzdeki 10 yılda Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler ligine yükselebilmesidir. Bunun da yolu, yüksek teknolojili ürün ihracatına dayanmaktadır. Yüksek teknolojili ürün ve katma değeri yüksek ürün ihracatında da firmalarımızın küresel tedarik zincirlerine daha fazla katılım göstererek ülkemizin ihracatına daha fazla katkı sağlayacaklarını umuyoruz. Bu doğrultuda havacılık sektörü başta olmak üzere otomotiv ve makine sektörlerinde küresel tedarik ağlarına bağlanarak mümkün olabileceğinin farkındayız" ifadelerini kullandı.

"Bütün hedefimiz, küresel tedarik zincirlerinde Türk firmalarının rolünü artırmak ve bu zincirin yüksek teknoloji tabanlı üretim halkalarının Türk firmalarının tedariğiyle yapılmasını sağlamak" diyerek sözlerini sürdüren Pekcan, "Bu kapsamda bakanlık olarak firmalarımızın küresel tedarikçi şirketlerle iş birliği için yapacakları yatırımların arkasındayız. İhracatçılarımızı yarına hazırlamak, ülkemizin mal ihracatındaki konumunu yükseltmek amacıyla proje bazlı destek mekanizması olan küresel tedarik zincirlerini oluşturduk. Bu anlamda sizlerin teknoloji kazanımı gerçekleştirilerek yüksek kalite standartlarına geçişinizi hızlandırmak, en önemlisi de küresel firmalar ile iş ilişkilerinizi uzun süreli, sürdürülebilir ve stratejik iş ilişkileri haline gelmesine destek vermek. Otomotiv, havacılık gibi sektörlerdeki ara malı üreticilerimizin arzu ettiğimiz dönüşümü yakalamaları ülkemizin küresel değer zincirlerinde yerini ilerletmesi açısından bakanlık olarak işlevsel bir kompozisyon hazırladığımızı düşünüyoruz. Havacılık sektörünü ayrı bir yere koymamız gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemiz havacılık sektöründe azımsanmayacak bir yol katetti. Bunu daha da geliştirmemiz lazım. Biz emekleme sürecini geçtik, koşuyoruz. Şimdi havacılıkla beraber sizlerin desteğiyle, bakanlığımızın desteğiyle artık uçuşa geçmemiz lazım. İleri teknolojili ürün ihracatımızı havacılık sektörü başta olmak üzere artırmamız lazım. Biz sektördeki firmalarımızın bu dönüşümün dinamosu olacağına inanıyoruz. Şu anda havacılık sektöründe 3 firmamız bizim KTZ desteklerimizden yaralanmaktadır. Küresel tedarik zincirine katılım desteğini daha fazla firmalarımızı davet ediyoruz. Hedefler küçük, hedeflerimizi büyütmemiz lazım. Biz desteklerimizi büyütüyoruz. Sizlerden de hedeflerinizi büyütmenizi istiyoruz. Bu konuda ne istiyorsanız bakanlık olarak yanınızdayız" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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