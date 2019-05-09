1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Önümüzdeki 10 yıl içinde her 100 aracın 25'i elektrikli olacak

Tüketicilerin çoğunluğu elektrikli araçları pahalı, menzili kısa ve şarj süreleri uzun olduğu için tercih etmiyor. Ancak elektrikli araçlar konusundaki gelişmeler çok hızlı ilerliyor. Araştırmalar batarya fiyatlarının hızla düştüğünü, buna bağlı olarak menzillerin arttığını ve hızlı şarj istasyonlarının da giderek yaygınlaştığını gösteriyor
 09 Mayıs 2019 15:04
Yazdır
Önümüzdeki 10 yıl içinde her 100 aracın 25'i elektrikli olacak

TEB Cetelem, Cetelem Araştırma Merkezi desteğiyle hazırlanan 'Elektrikli Taşıtların Gizemi' başlıklı raporunu açıkladı. Aralarında Türkiye'nin de olduğu 16 ülkede, yaşları 18 ile 65 arasında değişen, 10 bin 600 kişiyle gerçekleştirilen araştırma, tüketicilerin elektrikli araçlarla ilgili düşüncelerini ortaya koyuyor. Rapora göre, tüketicilerin çoğunluğu elektrikli araçları pahalı, menzili kısa ve şarj süreleri uzun olduğu için tercih etmiyor. Ancak elektrikli araçlar konusundaki gelişmeler çok hızlı ilerliyor. Araştırmalar batarya fiyatlarının hızla düştüğünü, buna bağlı olarak menzillerin arttığını ve hızlı şarj istasyonlarının da giderek yaygınlaştığını gösteriyor.

Araştırmasına katılanların beyanlarından elde edilen sonuçlara göre 2030 yılında dünyada satılan araçların yüzde 25'ini elektrikli araçların oluşturması öngörülüyor. Bu rakamın satın almanın teşvik edildiği Çin'de yüzde 36, Norveç'te ise yüzde 39'a kadar yükselmesi bekleniyor. Araştırmaya katılan Türk sürücülerin beyanlarına göre 11 yıl sonra Türkiye'de satılacak araçların yüzde 29'unu elektrikliler oluşturacak. Tüketicilerin elektrikli araçlarla arasındaki mesafe her geçen gün kısalıyor.

Cetelem Gözlemevi'nin 2019 elektrikli araçlar raporu ile 2012'de yayınlanan ilk elektrikli araçlar araştırması karşılaştırıldığında, aradan geçen 7 yıl içinde tüketicilerin sadece elektrikli araçlarla ilgili bilgi seviyesi değil aynı zamanda içten yanmalı motoru olmayan bu tip araçlara olan ilgisinin arttığı görülüyor. Bu süre içinde gerçekleştirilen tanıtım çalışmaları ve yollarda daha sık görülmeye başlanan elektrikli otomobiller sayesinde insanların gün geçtikçe bu yeni ürünü daha çok benimsediği anlaşılıyor. 2012'de yapılan anket çalışmasında, tüketicilerin ürünün teknolojisine yeterince güvenmemesi, bu ürünü satın almama nedeni olarak üçüncü sırada yer alırken, bugün bu unsur bir satın almama nedeni olarak altıncı sırada yer alıyor.

Fiyat düşüyor, menzil artıyor ama şüpheler hala var

Sürücülerinin elektrikli taşıtlar için önemli bir ölçüt olarak gördükleri satın alma fiyatı, menzil ve şarj alt yapısı son yıllarda çok fazla gelişme gösterdiği halde kafalardaki soru işaretleri ortadan kalkmış değil. 2019 raporuna göre; bunca gelişmeye rağmen bu üç unsur halen insanların elektrikli taşıtları benimsemesinin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Araştırmaya katılan pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de otomobil sahiplerinin elektrikli otomobil satın almama nedeni olarak çok pahalı, menzilin kısa, batarya şarj süresinin uzun ve şarj altyapısının yetersiz olması geliyor. Türk tüketicilerinin yüzde 66'sı araç pahalı olduğu için almıyorum derken, şarj altyapısının yetersiz olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 39'da, şarj süresi çok uzun diyenlerin oranı ise yüzde 35'te kalıyor.

2030 yılında satılan 100 aracın 25'i elektrikli olacak

Cetelem Gözlemevi raporuna bu yıl ilk kez dahil edilen Norveç, elektrikli araç sahipliği konusunda Çin'le birlikte, diğer 14 ülkeye göre oldukça mesafe kat etmiş görünüyor. Otomobil satışlarının yüzde 20,9'unu elektrikli, yüzde 31,3'ünü ise şarj edilebilir ve edilemez hibritlerin oluşturduğu Norveç'te araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu, çeşitli güçlü teşviklere rağmen elektrikli araçları pahalı bulduğunu söylüyor. Benzer bir tavrı, alımların teşvik edildiği Çinli tüketiciler de sergiliyor. Ancak araştırmaya katılanların verdiği cevaplar içinde elektrikli araçları pahalı bulanların ortalaması yüzde 86 iken, Norveç ve Çin'de bu oran yüzde 64 ve 65 seviyesinde kalıyor. Elektrikli araçların her iki ülkede de teşvik edilmesi, bu araçların pazardaki payının doğal olarak ilerleyen yıllarda diğer ülkelerden farklı olarak daha yüksek olacağını da ortaya koyuyor. Araştırmaya verilen cevaplardan yola çıkılarak, 2030 yılında satılacak elektrikli araçların klasik araçlara oranının ortalama yüzde 25'ler seviyesinde olacağı tahmin edilirken, Çin'de bu oranın yüzde 36, Norveç'te ise yüzde 39'a ulaşacağı öngörülüyor. Türkiye'de ise bu oranın yüzde 29'a ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bataryalar ucuzluyor, menzil artıyor kullanım maliyetleri giderek düşüyor

Elektrikli araçların 2030 yılından itibaren yaygınlaşacak olmasının birinci nedeni bataryaların ucuzlayacak olması. 2010 yılında 1 kilovat saat için 1000 dolarlık bir maliyet söz konusuyken, bu rakam günümüzde 5'te 1 oranında geriledi. Gelecekte ise 150 dolarların altına inmesi bekleniyor. Bu da otomobillerin fiyatlarının düşmesini ya da ucuzladığı için daha yüksek kapasiteli bataryalar kullanılarak menzilinin artmasını sağlayacak.

Elektrikli araçlar ancak devlet teşvikiyle ilgi çekici hale gelebiliyor

Araştırma sonuçları gösteriyor ki tüketicilerin önemli bir kısmı elektrikli araçların yüksek satın alma maliyetlerine rağmen, kullanım sırasında gerek enerji tüketimi gerekse servis-bakım giderleri açısından klasik araçlara göre çok daha avantajlı olduğunun farkındalar. Tüketiciler açısından bakıldığında daha az enerji ve bakım masrafı anlamına gelen bu gelişme verimsiz içten yanmalı motorlarıyla trafikte boşa yakıt harcayan ve sıkça servise gitmek zorunda kalan kentli tüketicilerin dikkatini elektrikli araçlara çekecek gibi görünüyor. Tabi raporun da ortaya koyduğu gibi gerekli teşvik ve alt yapı yatırımlarının yapılması halinde. Çünkü elektrikli araçlar yoğun ilgi gördükleri Çin ve Norveç'te ciddi devlet desteğiyle satılıyor. Çin'de devletin satın alma desteği araç başına 8 bin 700 dolara ulaşırken, Norveç'te bu destek 11 bin 500 doları aşıyor. Üstelik teşvikler sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Elektrikli araç sahipleri otoyol ve feribotlardan da ücretsiz yararlanıp, bazı şehirlerde otopark ücreti de ödemiyorlar.

Ama elektrikli araçlar tıpkı raporun başlığında olduğu gibi gizemini muhafaza ediyor. Gelişmeler gelecekte elektrikli araç sayısının bugünden çok daha fazla olacağını ortaya koyuyor ama içten yanmalı motorların birden bire sahneden çekileceğini de söyleyemiyor.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
iOS 13 ne zaman çıkacak? Neler değişecek?
07 Mayıs 2019 21:45		 Drone'lara karşı ALKA
07 Mayıs 2019 10:28
'2-3 yaş öncesi çocuklar teknolojiyle tanıştırılmamalı'
06 Mayıs 2019 23:14		 Yabancı öğrenciler model İHA yaptı
05 Mayıs 2019 19:01
Göksungur Türkiye'nin en hızlı İHA'sı olacak
05 Mayıs 2019 17:58		 Gençler 'teknoloji yıldızı' olmak için hünerlerini sergiledi
05 Mayıs 2019 17:29
Milli ürünlere milli lastik
05 Mayıs 2019 15:16		 Gençler 'teknoloji yıldızı' olmak için yarıştı
05 Mayıs 2019 12:31
Haberleşme uydusu üretebilen 15 ülke arasına gireceğiz
05 Mayıs 2019 12:22		 Samur, 25 dakikada 150 metrelik köprü oluşturuyor
05 Mayıs 2019 01:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:22 - Memur, izin talebini veya müracaat hakkını vekili aracılığıyla yapabilir mi?16:22 - Meslektaşını öldüren itfaiyeciye 'meşru müdafaa'dan beraat16:17 - Merkez Bankası'ndan dövizde yeni hamle16:15 - Erdoğan: İhraçlarda, 55 bin başvuru kaldı16:12 - 30 kadın hekimden müzik albümü16:10 - Erdoğan: Vize serbestisinde 72 kriterden 66'sını tamamladık16:09 - CHP'den MHP'ye dokunulmazlık için 'hodri meydan'15:58 - Bankacılık sektörünün kredi hacmi geriledi15:55 - Eski BBP İzmir İl Başkanı FETÖ'den hakim karşısında15:50 - Zonguldak'ta FETÖ sanığına etkin pişmanlık indirimi
15:47 - 'AB diplomatlarının gözünden Türkiye' fotoğraf sergisi açıldı15:46 - Engelli kamu görevlileri yarın izinli olacak15:43 - Jandarmadan köy evinde saklanan FETÖ firarisi hakime operasyon15:39 - Kastamonu Belediyesi'nden su ücretlerinde indirim15:36 - MSB, 165 memur alımında başvuru sonuçlarını açıkladı15:34 - FETÖ sanığı eski teğmenlere hapis cezası15:30 - 'Sanat camiasından topluma örnek olmasını beklemek hakkımızdır'15:25 - Banka çalışanlarının da aralarında olduğu 13 kişiye suç örgütü operasyonu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Konya'da yasak aşk cinayeti
Meclis kürsüsünde su içti, tartışma çıktı
'Herkes iki minibüste toplansın, sayısız araçla dolaşmayın'
İhsan Yavuz'la, Şahan Gökbakar arasında taklit atışması
ABD'den İstanbul seçimleri hakkında küstah açıklama
YÖKDİL'in ÖSYM'ye geçmesi yabancı dil tazminatını verilmesini sağlar mı?
CHP, 134 bin oyun peşine düştü
Sanatçılara, diğer sanatçılardan tepki: 15 Temmuz'da yoktunuz
'Sandık kurulu' mevzuatı yeniden düzenlenecek
TRT Haber ve Spor Dairesi Başkanı istifa etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türk askeri 5
abdullah gül'ün rest çekmesi 6
portakalcicegi2017 2
zekerya beyaz 2
hiç tadım yok 4
Binali Yıldırım'ın rest çekmesi 2
boyalı civcivler 3
her şey çok güzel olacak 1
Dardanel 6
Cebren ve hile 1
SON İLANLAR
Samsun Ayvacık SYDV Personel Alım İlanı
Hakkari Derecik SYDV Personel Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Aİlım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Erzurum Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 75 İşçi Alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam